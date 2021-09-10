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Заседание комиссии Николаевского городского совета по законности и гласности
14:23, 10 Сентября, 2021
Трансляция
14:23, 10 Сентября, 2021
Важные новости на НикВести
позиция
«Есть и другие мнения», – Сенкевич считает целесообразным утеплять школы и детсады, даже если срок окупаемости – десятки лет
Юлия Бойченко
Сегодня 14:34
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Вчера 18:15
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HD
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Аппаратное совещание в мэрии Николаева
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Сенкевич ответил на вопросы журналистов
После сессии горсовета мэр Николаева ответил на вопросы журналистов
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Заседание комиссии Николаевского городского совета по вопросам гласности
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Идея гидрокомплекса на Южном Буге принадлежит проектному институту «Укргидропрое
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Музей Майдану – рух уперед в умовах турбулентності
Діяльність і вагомість Національного музею Революції гідності можна назвати унік
Ярина Ясиневич, Радио Свобода
Заседание комиссии Николаевского городского совета по законности и гласности
14:23, 10 Сентября, 2021
Трансляция
14:23, 10 Сентября, 2021
Реклама
важные новости
/ 10 сентября, 2021
позиция
«Есть и другие мнения», – Сенкевич считает целесообразным утеплять школы и детсады, даже если срок окупаемости – десятки лет
Юлия Бойченко
Сегодня 14:34
по результатам аудита
Сенкевич объяснил, почему не все проекты ЖКХ и УКС идут в работу: «Меняется депутатская воля»
Юлия Бойченко
Сегодня 11:04
рост
За сутки в Украине снова больше 3,5 тыс. COVID-случаев
Сегодня 08:44
коммуналка
Бюджет Николаева потеряет около ₴450 млн, чтобы компенсировать разницу между обоснованным и действительным тарифами на тепло
Юлия Ткач
Вчера 18:15
шанс?
Николаевская ОГА объявила новый тендер на реконструкцию здания русдрама за ₴30,9 млн
Юлия Ткач
Вчера 15:20
НИКВЕСТИ
HD
Заседание комиссии Николаевского городского совета по законности и гласности
Комиссия Николаевского облсовета по вопросам образования и культуры
Заседание комиссии Николаевского городского совета по земельным вопросам
Рабочая группа по борьбе с незаконной торговлей алкогольными напитками
Комиссия Николаевского городского совета по вопросам ЖКХ
Аппаратное совещание в мэрии Николаева
Сенкевич ответил на вопросы журналистов
Пресс-конференция руководителя областной прокуратуры Владимира Говорухи
Пресс-конференция и презентация плана мероприятий ко Дню Независимости
Заседание комиссии Николаевского городского совета по вопросам гласности
БЛОГИ
Про гідність та самоповагу
Станислав Мартиросов
Памяти друга
Анатолий Дюмин
Свобода слова в Миколаєві: Апаратні наради у міського голови тепер відкриті, але за графіком
Катерина Середа
Статьи
Миколаїв захищає своїх пенсіонерів від шахраїв
Беззаперечним є факт, що у сучасних умовах активне використання новітніх інформа
Інна Рудь
Спущенные «Алые паруса»
В 1970 году Министерство торговли УССР выпустило каталог парфюмерии и косметики,
Любовь Новикова,«Южная правда»
Два юбилея Ташлыкской ГАЭС
Идея гидрокомплекса на Южном Буге принадлежит проектному институту «Укргидропрое
Галина Медвинская
Музей Майдану – рух уперед в умовах турбулентності
Діяльність і вагомість Національного музею Революції гідності можна назвати унік
Ярина Ясиневич, Радио Свобода