Бельгия передала Украине судно «Belgica» (A962) для мониторинга экологического состояния Черного и Азовского морей.

Об этом информирует Милитарный.

Судно под украинским флагом пройдет из Бельгии в Одессу, где получит новое название в октябре этого года.

«Belgica» позволит экологам и инспекторам усилить контроль за ситуацией с окружающей средой в Азовском и Черном морях. Кроме того, в Черном море пройдут научные учения при участии бельгийских специалистов.

Трансфер А962 оплачивает один из европейских проектов «Европейский союз для усовершенствования экологического мониторинга Черного моря». По дороге в Одессу ученые на судне возьмут пробы воды, подсчитают количество мусора по пути и сделают скрининг загрязнения.

«Belgica» было плавучей лабораторией Бельгии в течении 31 года, эксперты же оценивали его максимальный срок службы в 30 лет. В 2018 ему нашли свежую замену в лице «Belgica-2» и списали с флота.

Украина в числе первых подала запрос на получение А962, поэтому корабль передали нашему министерству.

Напомним, ледокол James Clark Ross, приобретенный Украиной у Великобритании для нужд полярников, приступит к выполнению миссии в Антарктике в декабре этого года.