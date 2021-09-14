Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков опубликовал старое видео действующего советника главы Офиса президента и спикера украинской делегации в ТКГ Алексея Арестович, где тот назвал АТО «курортом». Он призвал руководство страны «послать персонажа подальше».

Отрывок интервью Алексея Арествича Арсен Аваков опубликовал на своей странице в Facebook

— Мой товарищ, военный, матерясь, прислал мне этот редкой мерзости ролик Арестовича. Некоего советника, члена, спикера и так далее. Я редко, особенно в последнее время, даю советы тем кто их не просит, но в этом случае хочу посоветовать: Уважаемый офис президента, даже если никто из вас не верующий — соберите пальца в знамение — перекрестите болезного — потом себя — и пошлите этого персонажа… подальше. Не подставляйте страну и президента! — написал Арсен Аваков.

Стоит отметить, что видео, которое опубликовал Арсен Аваков датировано 2017 годом.

Арсен Аваков также вспомнил недавние слова Алексея Арестовича о переименовании Украины в «Русь-Украину». По его мнению, такие высказывания бросают тень на руководство страны и подставляют президента.

Лично к Владимиру Зеленскому с призывом снять Алексея Арестовича с должностей экс-руководитель МВД не обратился.

Бывший министр назвал спикера украинской делегации в ТКГ «самовлюбленным пустоцветом» и «мерзавцем», который «со смешком рассказывает между прочим о гибели на войне наших солдат».

В свою очередь, Алексей Арестович заявил, что бывший министр внутренних дел Арсен Аваков начал политический сезон, опубликовав старое видео его слов об АТО.

Он пояснил, что его слова якобы вырвали из контекста. Он говорил о «раскачивании эмоциональной ситуации» за счет месседжей о том, что «наши ребята погибают зря» и т.д. Он напомнил, что не был в 2017 году должностным лицом и на правах человека, который много времени проводил в АТО, «высказался достаточно эмоционально».

Алексей Арестович утверждает, что сегодня уже не говорил бы таким образом, но тогда он якобы только вернулся из очередной поездки в АТО и был взбешен тем, что украинцев постоянно пытаются заставить плакать.

— Я сказал тогда, что «…хватить ныть и плакать по военным, они прекрасно знают, что делают — масса из них добровольцы. Что там они переживают исторически свойственные украинскому народу козацкие, мужские архетипы. Так поднимается нация. Они защищают страну. И подача информации про них как про глубоко травмированных, несчастных людей — принципиально неверна. Это информационная война, и нужно смотреть на ситуацию своим взором, а не продиктованным, — написал Алексей Арестович.

Напомним, 15 июля, Верховная рада Украины приняла отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.