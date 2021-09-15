После сессии горсовета мэр Николаева ответил на вопросы журналистов

Рабочая группа по борьбе с незаконной торговлей алкогольными напитками

Комиссия Николаевского облсовета по вопросам образования и культуры

Заседание комиссии Николаевского городского совета по законности и гласности

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Как «футболят» профессиональный футбол в Николаеве. Исповедь футбольного «волонтера»

В Николаеве первый футбольный клуб был создан в 1920 году при судостроительном з

Сергей Кантор

Николаеву – 232 года. Как изменился город за время независимости

Город кораблестроения и невест – так привыкли описывать Николаев его жители, и н

Юлия Бойченко, НикВести

Миколаїв захищає своїх пенсіонерів від шахраїв

Беззаперечним є факт, що у сучасних умовах активне використання новітніх інформа

Інна Рудь

Спущенные «Алые паруса»

В 1970 году Министерство торговли УССР выпустило каталог парфюмерии и косметики,

Любовь Новикова,«Южная правда»