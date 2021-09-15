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Da'ville Ft. Sean Paul - Always On My Mind
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Заседание комиссии Николаевского областного совета по вопросам бюджета
11:08, 15 Сентября, 2021
Трансляция
11:08, 15 Сентября, 2021
Важные новости на НикВести
«На веки вечные»
«Хватило на 2 недели», — на новом асфальте Ингульского моста появились ямы
Сегодня 10:47
рост
В Украине впервые с мая больше 4 тысяч новых случаев COVID-19
Сегодня 08:39
Совет министра
Аваков призвал ОП уволить спикера украинской делегации в ТКГ Арестовича с занимаемых должностей
Вчера 23:02
вовремя
Под конец сезона на Николаевщине убрали незаконные аттракционы в заповедной зоне Тилигула
Вчера 20:30
находка
В Николаеве проверят законность стройки на месте дома 19 века, где обнаружили арочный подвал
Юлия Ткач
Вчера 17:18
НИКВЕСТИ
HD
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Заседание комиссии Николаевского областного совета по вопросам бюджета
Трансляция комиссии
Заседание комиссии Николаевского городского совета по вопросам бюджета
Трансляция депутатской комиссии
Заседание комиссии Николаевского городского совета по законности и гласности
Комиссия Николаевского облсовета по вопросам образования и культуры
Трансляция
Заседание комиссии Николаевского городского совета по земельным вопросам
Трансляция комиссии
Рабочая группа по борьбе с незаконной торговлей алкогольными напитками
Заседание рабочей группы
Комиссия Николаевского городского совета по вопросам ЖКХ
Трансляция комиссии
Аппаратное совещание в мэрии Николаева
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Сенкевич ответил на вопросы журналистов
После сессии горсовета мэр Николаева ответил на вопросы журналистов
Пресс-конференция руководителя областной прокуратуры Владимира Говорухи
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Беззаперечним є факт, що у сучасних умовах активне використання новітніх інформа
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Любовь Новикова,«Южная правда»
Заседание комиссии Николаевского областного совета по вопросам бюджета
11:08, 15 Сентября, 2021
Трансляция
11:08, 15 Сентября, 2021
Реклама
важные новости
/ 15 сентября, 2021
«На веки вечные»
«Хватило на 2 недели», — на новом асфальте Ингульского моста появились ямы
Сегодня 10:47
рост
В Украине впервые с мая больше 4 тысяч новых случаев COVID-19
Сегодня 08:39
Совет министра
Аваков призвал ОП уволить спикера украинской делегации в ТКГ Арестовича с занимаемых должностей
Вчера 23:02
вовремя
Под конец сезона на Николаевщине убрали незаконные аттракционы в заповедной зоне Тилигула
Вчера 20:30
находка
В Николаеве проверят законность стройки на месте дома 19 века, где обнаружили арочный подвал
Юлия Ткач
Вчера 17:18
НИКВЕСТИ
HD
Заседание комиссии Николаевского областного совета по вопросам бюджета
Заседание комиссии Николаевского городского совета по вопросам бюджета
Заседание комиссии Николаевского городского совета по законности и гласности
Комиссия Николаевского облсовета по вопросам образования и культуры
Заседание комиссии Николаевского городского совета по земельным вопросам
Рабочая группа по борьбе с незаконной торговлей алкогольными напитками
Комиссия Николаевского городского совета по вопросам ЖКХ
Аппаратное совещание в мэрии Николаева
Сенкевич ответил на вопросы журналистов
Пресс-конференция руководителя областной прокуратуры Владимира Говорухи
БЛОГИ
Николаев потерял 2,6 миллиарда гривен из-за неэффективного управления команды Сенкевича
Олег Мудрак
Атракціон нечуваної щедрості за чужий рахунок
Станислав Мартиросов
Статьи
Как «футболят» профессиональный футбол в Николаеве. Исповедь футбольного «волонтера»
В Николаеве первый футбольный клуб был создан в 1920 году при судостроительном з
Сергей Кантор
Николаеву – 232 года. Как изменился город за время независимости
Город кораблестроения и невест – так привыкли описывать Николаев его жители, и н
Юлия Бойченко, НикВести
Миколаїв захищає своїх пенсіонерів від шахраїв
Беззаперечним є факт, що у сучасних умовах активне використання новітніх інформа
Інна Рудь
Спущенные «Алые паруса»
В 1970 году Министерство торговли УССР выпустило каталог парфюмерии и косметики,
Любовь Новикова,«Южная правда»