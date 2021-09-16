Под Николаевом, в бывшем Витовском районе, начались работы по капремонту объездной дороги. Работы ведутся в рамках реализации программы Президента Украины Владимира Зеленского «Большое Строительство».

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким, передает пресс-служба ОГА.

— Работы по капитальному ремонту ведутся на первом участке автомобильной дороги общего пользования местного значения О151101 (Николаев-Херсон) — Любомировка — Первомайское — (Казанка — (Р-47)), км 0 +000 — км 11 + 000 в пределах Витовского района, — отметил Виталий Ким.

Шлава Николаевской облгосадминистрации добавил, что к подготовительным работам также приступают на участках автодорог:

О151101 (Николаев-Херсон) — Любомировка — Первомайское — (Казанка — (Р-47)), км 11 + 000 — км 21 + 000;

О151124 Николаев — Станислав — Херсон, км 0 +000 — км 8-400.

В рамках капитального ремонта будет выполнена замена асфальтобетонного покрытия на цементобетонное, что обеспечит более высокую износостойкость, прочность и срок эксплуатации дорожного покрытия, отметили в ОГА.

Пресс-релиз