Европейская комиссия «За демократию через право» согласилась проаназировать законопроект об олигархах по просьбе спикера ВР Дмитрия Разумкова.

Об этом сообщается на сайте Венецианской комиссии.

Обращению Разумкова присовали номер 1055/2021.

— Письмом от 10 сентября 2021 года спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков запросил заключение Венецианской комиссии по законопроекту «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни», — сказано в сообщении институции.

Напомним, уполномоченная по правам человека Людмила Денисова убеждена, что в погоне за ограничением олигархов нельзя забывать про естественные права человека.