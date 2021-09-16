Европейская комиссия «За демократию через право» согласилась проаназировать законопроект об олигархах по просьбе спикера ВР Дмитрия Разумкова.
Об этом сообщается на сайте Венецианской комиссии.
Обращению Разумкова присовали номер 1055/2021.
— Письмом от 10 сентября 2021 года спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков запросил заключение Венецианской комиссии по законопроекту «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни», — сказано в сообщении институции.
Напомним, уполномоченная по правам человека Людмила Денисова убеждена, что в погоне за ограничением олигархов нельзя забывать про естественные права человека.
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Европейская комиссия «За демократию через право» согласилась проаназировать законопроект об олигархах по просьбе спикера ВР Дмитрия Разумкова.
Об этом сообщается на сайте Венецианской комиссии.
Обращению Разумкова присовали номер 1055/2021.
— Письмом от 10 сентября 2021 года спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков запросил заключение Венецианской комиссии по законопроекту «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни», — сказано в сообщении институции.
Напомним, уполномоченная по правам человека Людмила Денисова убеждена, что в погоне за ограничением олигархов нельзя забывать про естественные права человека.