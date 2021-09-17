В пятницу, 17 сентября, в поселке Веселиново местные жители вышли на акцию протеста из-за неудовлетворительного состояния дорог.

Соответствующее видео опубликовано в группе «Наше Веселиново» в Facebook.

В частности, местные жители перекрыли перекресток улиц Одесская и Киевская – часть дороги Р-55 «Одесса – Новый Буг». Акция протеста запланирована с 10:00 до 13:00.

Жители Веселиново указывают, что дороги Т-15-06 и Р-55 находятся в аварийном состоянии из-за чего к ним не могут добраться кареты скорой помощи, а туристические объекты не развиваются.

— Мы устали наблюдать как «Большая стройка» проходит кругом по Николаевской области, но не у нас! Из-за аварийного состояния дорог наши общины теряют туристические объекты – как, например, страусиные фермы в Прудах и Кременевцы, – не являются привлекательными для инвесторов. Идет упадок, нет работы, население выезжает. Снимаются автобусные маршруты через Веселиново. И все это из-за состояния дорог, – говорят участники митинга.

Стоит отметить, что два дня назад, анонсируя свою акцию протеста, жители Веселиново опубликовали видео состояния ведущих к их посёлку дорог дорог, назвав его «дорожным ужасом».

Напомним, что 10 августа жители села Таврийское Херсонской области перекрыли движение по трассе «Николаев – Херсон».