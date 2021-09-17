В Николаевской области идет ремон участка трассы Р-75 (75 КПП «Тимково» — Балта — Первомайск — Доманевка — Александровка), соединяющего Кривое Озеро и Березки.

Об этом сообщает пресс-служба САД в Николаевской области.

Отмечается, что генподрядчик, выигравший тенедер на ремонт 14 километров трассы за 342,9 миллиона гривен, компания «Ростдорстрой» привлекла к работам субподрядчика — ООО «ДСК Агрошляхбуд».

В САД сообщили, что сейчас оба предприятия удаляют кустарники и корчуют деревья вдоль трассы, а также срезают изношенное покрытие.

Дальше должны начаться работы по устройству щебеночно-песчаной смеси, укрепленной цементом и укладка двух слоев асфальтобетона. Также должны капитально отремонтировать мост возле поселка Кривое Озеро.

Проект предполагает и обустройство остановок возле сел Лукановка и Березки, тротуаров и подходов к ним.

Ранее сообщалось, что на дорогах Н-24 и Р-55 начали ремонтировать мостовые переходы — капитальные работы проходят в селе Раково (Н-24) и поселке Веселиново (Р-55). Суммарная стоимость ремонта двух мостов составляет 68,8 миллиона гривен.