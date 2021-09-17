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Заседание Центрального районного суда по избранию меры пресечения Казимирову
15:07, 17 Сентября, 2021
Трансляция
15:07, 17 Сентября, 2021
Важные новости на НикВести
ожидаемо
Казимиров снова не явился в суд по избранию меры пресечения якобы из-за «срыва» — его приведут принудительно
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Заседание Центрального районного суда по избранию меры пресечения Казимирову
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Сергей Кантор
Заседание Центрального районного суда по избранию меры пресечения Казимирову
15:07, 17 Сентября, 2021
Трансляция
15:07, 17 Сентября, 2021
Реклама
важные новости
/ 17 сентября, 2021
ожидаемо
Казимиров снова не явился в суд по избранию меры пресечения якобы из-за «срыва» — его приведут принудительно
Юлия Ткач
Сегодня 15:31
цифры
Результаты муниципального опроса: 55% горожан считают, что Николаев идет в неправильном направлении
Юлия Ткач
Сегодня 14:55
последствия
После госаудита в мэрии Николаева уволили 4 человек из управления земресурсов
Юлия Ткач
Сегодня 11:35
данные
В 2021 году полиция открыла 17 уголовных дел из-за жестокого обращения с животными в Николаевской области, из которых 10 – закрыла
Сегодня 09:52
динамика
Заболеваемость COVID-19 в Украине продолжает расти — за сутки больше 6,5 тыс. новых случаев
Сегодня 08:45
НИКВЕСТИ
HD
Заседание Центрального районного суда по избранию меры пресечения Казимирову
Заседание комиссии Николаевского областного совета по вопросам транспорта
Заседание комиссии Николаевского областного совета по вопросам бюджета
Заседание комиссии Николаевского городского совета по вопросам бюджета
Заседание комиссии Николаевского городского совета по законности и гласности
Комиссия Николаевского облсовета по вопросам образования и культуры
Заседание комиссии Николаевского городского совета по земельным вопросам
Рабочая группа по борьбе с незаконной торговлей алкогольными напитками
Комиссия Николаевского городского совета по вопросам ЖКХ
Аппаратное совещание в мэрии Николаева
БЛОГИ
Николаев потерял 2,6 миллиарда гривен из-за неэффективного управления команды Сенкевича
Олег Мудрак
Атракціон нечуваної щедрості за чужий рахунок
Станислав Мартиросов
Статьи
Рік після створення Мінстратегпрому: чи вдалося Міністерству стати "стратегічним"
Пройшов рік від створення важливого для економіки та "оборонки" країни
Ігор Копитін
Платные дороги: зачем они нужны, когда появятся в Украине и сколько придется платить за проезд
Нарекания на власть и дороги — обязательная составляющая ДНК украинцев. Но если
Павел Калашник, hromadske
Учительница из Николаева стала сертифицированным тренером по английскому языку от Британского Совета
Красивая, интеллигентная, улыбающаяся, счастливая ... В класс к детям приходит к
Александра Ментель
Как «футболят» профессиональный футбол в Николаеве. Исповедь футбольного «волонтера»
В Николаеве первый футбольный клуб был создан в 1920 году при судостроительном з
Сергей Кантор