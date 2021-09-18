Депутаты Ольшанской территориальной громады Николаевской области и поселковый голова села Трихаты дали разрешение компании «Никземресурс-песок» исследовать недры песка.

В письме на редакционную почту НикВести жители села заявили, что не были осведомлены об этом решении.

Отмечается, что проведением геологических исследований в Трихатах займется ООО «Никземресурс-песок». Группа активистов села заявляет, что по этому поводу не было никаких общественных слушаний.

Компания планирует вырыть на территории населенного пункта карьер в 50 метрах от жилых домов. На данный момент активисты села обращаются в разные инстанции, чтобы остановить этот процесс.

— На фото видно, что вблизи река, жилые дома и линия электропередач. В50 метрахот запланированного карьера находится газовый распределительный узел, — указано в письме.

По данным аналитической системы «YouControl», ООО «Никземресурс-песок» зарегистрировали 5 марта 2020 года, его руководитель — Виктор Хиврич. Как сообщает Преступности.НЕТ, в 2014 году он, будучи директором ЧП «Лидия», утверждал, что депутаты Николаевского областного совета пытались отобрать у него бизнес в сфере добычи песка.

Также НикВести писали, что по состоянию на 17 января 2019 года Виктор Хиврич являлся должником Главного территориального управления юстиции в Николаевской области.

Напомним, ранее в Николаевской области правоохранители пресекли незаконную добычу песка с территории Коларовского карьера.