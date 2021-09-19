Научно-исследовательская лаборатория судебных экспертиз по обращению общественной организации «СтопШлам» исследовала образцы волос референтной группы лиц, проживающих у шламохранилищ Николаевского глиноземного завода (НГЗ). Анализ показал избыточное содержание алюминия, хрома, свинца, бария, стронция и бора.

Об этом говорится в сообщении общественной организации «СтопШлам» в Facebook.

Отмечается, что содержание алюминия в организме людей превышен, в некоторых случаях, в 5,5 раз, хрома — в десятки раз.

— Избыток алюминия приводит к угнетению когнитивной функции, играет роль в развитии болезни Альцгеймера или деменции, снижает уровень железа в крови. Хром является канцерогеном. Повышение уровня хрома и алюминия в организме сокращает продолжительность жизни человека. Свинец, в свою очередь, задерживает рост детей, поражает центральную нервную систему, подавляет интеллектуальное развитие, приводит к нарушению функционирования эндокринной системы. Влияние других элементов не менее ужасный. И все это найдено только в волосах обычных людей! — обращаю внимание в организации.

В «СтопШлам» также подчеркивают, что все перечисленные ядовитые элементы имеющиеся содержатся именно в красном шламе НГЗ и могут попасть в организм николаевцев только из него.

— Других источников распространения этих элементов на Николаевщине просто не существует. Отравление здоровья людей происходит из-за попадания подвижных форм шлама в воздух, воду и почву, — отметили в организации.

В сообщении также сказано, что на сегодняшний по характеру загрязнения окружающей среды от токсичного шлама НГЗ ситуация подобная той, что была в венгерском городе Айка во время катастрофы на шламохранилище в 2010 году.

Ранее сообщалось, что Главное следственное управление Государственной фискальной службы Украины начало досудебное расследование по факту неуплаты экологического налога ООО «Николаевский глиноземный завод» в течение последних трех лет. Это привело к тому, что бюджет страны недополучил 240 миллиардов гривен.