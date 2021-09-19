Арсений Яценюк призвал власти официально сообщить о непризнании легитимности выборов в Госдуму РФ и убедительно донести эту позицию до Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН, правительств и парламентов иностранных государств.

Об этом премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк написал на своей странице в Facebook.

— В России продолжаются так называемые« выборы »в Государственную Думу. Ни выбора, ни чести, ни стыда на этом спектакле нет, — написал Арсений Яценюк.

Незаконное проведение выборов в российскую Госдуму на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь, а также отдельных районов Донецкой и Луганской областей является прямым нарушением Конституции и законодательства Украины, отметил Арсений Яценюк.

Этот процесс, по его словам, также нарушает основные принципы и нормы международного права, Устав ООН, Хельсинкский Заключительный акт, Будапештский меморандум 1994 года, Резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о территориальной целостности Украины № 68/262, принятой 27 марта 2014, и другие международные правовые акты.

Он отметил, что Верховная Рада уже обратила внимание мира на эти нарушения.

Арсений Яценюк призвал власти официально сообщить о непризнании легитимности выборов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, их результаты и юридические последствия, и соответственно, состава, полномочий, актов и решений Государственной Думы.

По инициативе «Народного фронта», напомнил он, именно такую позицию заняла Украина в 2016 году.

— Следует убедительно донести эту позицию до Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН, правительств и парламентов иностранных государств, — подчеркнул Арсений Яценюк.

По мнению Арсения Яценюка, в сотрудничестве с нашими партнерами следует сформировать единую международную позицию, чтобы добиться недопущения незаконно избранных российских парламентариев к работе в парламентских ассамблеях, в частности ПА Совета Европы.

— Очередное преступление президента Путина не может остаться без ответа нашего государства, — подчеркнул Арсений Яценюк.

Напомним, в России 17 сентября начались выборы в Государственную думу РФ. Согласно решению ЦИК, голосование продлится три дня.