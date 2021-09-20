Закрытие или национализация Николаевского глиноземного завода может спровоцировать мировой рост цен на алюминий, поскольку завод является частью одной глобальной мировой технологической цепочки предприятий алюминиевой отрасли.

Об этом говорится в материале Александра Хищенко «Почему американцам важен НГЗ и при чем тут Дерипаска» на сайте «РБК-Украина».

В статье говорится, что военный переворот в Гвинее взвинтил мировые цены на алюминий до десятилетнего максимума в ожидании кризиса и дефицита металла. В Западной Африке находятся залежи бокситов – сырья для производства глинозема и впоследствии алюминия. А Гвинея – крупнейший в мире поставщик бокситов. Из гвинейской руды производят 20% всего мирового алюминия. Основные производители алюминия – Китай, Индия и РФ. А один из крупнейших потребителей – США, где как раз спрос на металл и его сплавы высокий, благодаря традиционным потребителям: машиностроению, автомобильной, авиационной и космической отраслям, включая ВПК. Поэтому реакция была вполне ожидаема, США, Китай и РФ оперативно выступили с практически идентичными заявлениями, осуждающими военный переворот в Гвинее. В Украине производства алюминия давно нет, но есть глиноземный завод в Николаеве – один из крупнейших в Европе. Он перерабатывает гвинейские бокситы в глинозем, который продает за границу для производства алюминия.

Николаевский глиноземный завод до 2017 года входил в основанную российским бизнесменом Олегом Дерипаской компанию «Русал». Потом началась процедура продажи швейцарскому сырьевому гиганту Glencore (оборот свыше $ 200 миллиардов в год). О завершении сделки не сообщалось, возникли санкции, процесс застопорился.

«На сегодня НГЗ принадлежит двум украинским компаниям, те, в свою очередь двум офшорам. Прямой связи с Дерипаской нет, НГЗ поставляет продукцию швейцарской компании. Но все предприятия алюминиевой отрасли работают в одной глобальной мировой технологической цепочке. Боксит из Гвинеи, переработка в Украине, глинозем – швейцарцам, оттуда – на алюминиевые заводы, потом поставки конечным потребителям – преимущественно предприятиям США и ЕС», - говорится в материале.

Отмечается, что в апреле 2018 года американцы ввели санкции в отношении Олега Дерипаски и его активов – компаний «Русал» и «En+». Последняя является материнской компанией «Русала», которая осуществляет операционный контроль.

«В самих санкциях ничего сенсационного нет. США эффективно используют их для политических игр и защиты своих экономических интересов. Почти сразу же Минюст США заявил, что готов снять санкции, если Дерипаска снизит свою долю в компаниях. Он согласился. После этого в декабре 2018 года Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) уведомило конгресс о решении снять санкции с группы компаний «En+», «Русал», - говорится в статье.

Указывается, что США пошли на такой шаг из-за слишком высокого уровня интегрированности «Русала» в мировой алюминиевый рынок и цепочку поставок. При этом, россияне выполнили требования американцев – Дерипаска снизил свою долю в компаниях и потерял право налагать вето, на решения совета директоров компаний. А в Советы директоров ввели людей, которые были согласованы с американской стороной. В «En+» совет директоров возглавляет британский экс-министр по вопросам энергетики и изменения климата Лорд Баркер. В членах совета – Кристофер Бёрнем, занимавший должности зам. генсека ООН по вопросам управления, а также помощника Госсекретаря по управлению ресурсами и финансового директора Госдепа.

Также в составе совета компании, контролирующей «Русал», Тэргуд Маршалл, ранее входивший в правление Почтовой службы США и в руководство одной из крупнейших в мире благотворительных организаций – Фонда Форда. Маршалл два десятилетия представлял интересы свидетелей и компаний, участвовавших в проводимых Конгрессом США расследованиях, был членом высшего аппарата Белого дома при администрации Клинтона, директором по законодательным вопросам и заместителем советника вице-президента Эла Гора. А Джоан Макнотон (тоже член Совета En+) занимала должность Председателя Правления Международного энергетического агентства.

«Похожая ситуация и в дочернем «Русале», где во главе совета директоров Бернард Зонневельд, ранее руководивший в Амстердаме NG Eurasia (это крупнейший нидерладнский банк). В Совете Рэндольф Рейнольдс – член совета директоров группы НЛМК и Maaden Aluminium, совместной компании американской Alcoa и Saudi Arabian Mining, Кевин Паркер из инвестиционной фирмы Sustainable Insight Capital Management, Николас Йордан, который свыше 30 лет трудился на высших должностях в мировых банках – Goldman Sachs и UBS Group, там же и упомянутый выше Кристофер Бёрнхэм», - говорится в материале.

Еще одним фактором стало то, что включение в санкционные списки компаний Дерипаски взвинтило на тот момент цену на алюминий, они достигли шестилетнего пика.

«Встречаясь с членами с членами Конгресса, министр финансов США Стивен Мнучин отметил, что «Русал» является одним из крупнейших в мире поставщиков алюминия, и санкции против этой компании влияют на мировые цены. А переплачивать американцы уж точно не собирались, как не хотят и сейчас (вспомните синхронные заявления США, Китая и РФ по Гвинее), - пишет издание.

Компании фактически являются транснациональными, имея активы во многих странах, то есть блокировкой их работы американцы нанесли бы удар по своим союзникам.

«В январе 2019 года обеспокоенные послы Германии, Франции, Великобритании, Италии, Швеции, Ирландии и Австрии направили коллективные письма в сенат и председателю комитета Конгресса США по внешней политике. В письмах говорилось о важности снятия санкций с «Русала» и «En+» и негативных последствия санкций. Дело в том, что по сделке 2007 года швейцарский Glencore внес в объединенную компанию целый набор алюминиевых и глиноземных активов в Европе. Всего под угрозой оказалось около 75 тысяч рабочих мест в ЕС, причем только 15,5 тысяч – это работники алюминиевых и глиноземных заводов. Остальные 60 тысяч заняты на предприятиях, входящих с ними в одну производственную цепочку. Вот почему санкции в отношении алюминиевых производителей продержались очень недолго», - говорится в статье.

Как известно, в ноябре 2020 года общественная организация «Стоп шлам» подала на Николаевский глиноземный завод иск о взыскании морального вреда на астрономическую сумму – 9,2 млрд грн. В качестве потерпевших были указаны 1279 человека, а в качестве доказательства – экспертиза. Но в ней речь идет не о вреде здоровью, экспертиза психологическая и расписывает, как люди пострадали от отходов глиноземного завода морально. По версии завода, «Стоп шлам» – всего лишь ширма для нового вида рейдерства – экологического, когда на предприятие ведется атака под видом заботы об окружающей среде и населении.

«Экоактивисты пытаются поменять повестку дня и уйти от тезисов про закрытие завода, все чаще звучит тема национализации. Но возможно ли это? Юридических оснований нет, но учитывая возрастающую роль СНБО, исключать этого нельзя. Однако, выпав из глобальной технологической цепочки и оставшись без сырья, завод остановится. И возникший дефицит глинозема опять потянет вверх цену на алюминий для конечных потребителей в США и ЕС», - говорится в статье.

Напомним, ранее народный депутат Давид Арахамия заявил, что «НГЗ шантажирует группа экологических активистов» и пообещал вскоре рассказать кто за этим стоит.

В мае Заводской райсуд Николаева вынес решение по иску общественной организации «Стоп шлам» против Николаевского глиноземного завода по возмещению морального вреда в размере 9,2 миллиарда гривен.

В качестве доказательств судья приняла психологическую экспертизу, которую министр юстиции Денис Малюська назвал незаконной, а самих экспертов привлекли к дисциплинарной ответственности. Психологи не встречались с возможными пострадавшими, не проводили с ними никаких бесед, а вместо документов использовали распечатки интернет-статей. В НГЗ обвинения активистов считают частью спланированной рейдерской атаки.

Ранее сообщалось, что судья Ленинского районного суда Николаева Дмитрий Губницкий отказал в шести ходатайствах следователю полиции по делу о мошенничестве общественной организации «Стоп шлам», которая пытается получить 9,2 миллиарда гривен от Николаевского глиноземного завода.