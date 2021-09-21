Во вторник, 21 сентября, под стенами Апелляционного суда Николаевской области собрались работники Николаевского глиноземного завода и некоторые жители, пострадавшие от деятельности предприятия — сегодня после перерыва возобновится слушание апелляционной жалобы на решение Заводского районного суда.

Об этом сообщают НикВести.

Как известно, суд первой инстанции удовлетворил иск общественной организации «Стоп Шлам» о взыскании с Николаевского глиноземного завода 9,2 миллиардов гривен моральной компенсации для людей, проживающих неподалеку.

Апелляционные жалобы подали представители Николаевского глиноземного завода и ОО «Стоп Шлам».

На сегодняшний митинг приехали более 200 заводчан. Полиция отгородила их от активистов, чтобы не произошли провокации или стычки.

В конце июня директор Украинского государственного научно-исследовательского и проектно-изыскательского института «УкрНДIводоканалпроект», которое занималось проектированием двух шламохранилищ НГЗ, Александр Оглобля уверял, что они не несут вреда людям.

Как сообщалось, «Николаевский глиноземный завод», принадлежащий российскому олигарху Олегу Дерипаске, собирается построить под Николаевом еще одно, третье, хранилище для отходов от обработки боксита и производства глинозема — красного шлама.