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Заседание комиссии Николаевского облсовета по вопросам инфраструктуры
11:29, 21 Сентября, 2021
Трансляция
11:29, 21 Сентября, 2021
Важные новости на НикВести
Конфликт
«Одну остановку проехала и плачу второй раз», — в Варваровке возник скандал из-за проезда по 14 гривен
Сегодня 11:17
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В Украине выявили более 5 тыс. новых случаев COVID, на Николаевщине — 61
Сегодня 08:34
ситуация ухудшается
«Количество поступающих увеличилось в 3-4 раза», — в николаевской «инфекционке» рассказали об угрозах новой волны COVID-19
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Вчера 17:50
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Принудительный привод в суд: Казимиров отказался встретиться с оперативниками из-за «психологического давления»
Вчера 15:15
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В Николаеве столкнулись Nissan и троллейбус, впервые вышедший на маршрут — двоих людей госпитализировали
Вчера 13:56
НИКВЕСТИ
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Заседание Центрального районного суда по избранию меры пресечения Казимирову
Трансляция
Заседание комиссии Николаевского областного совета по вопросам транспорта
Прямая трансляция
Заседание комиссии Николаевского областного совета по вопросам бюджета
Трансляция комиссии
Заседание комиссии Николаевского городского совета по вопросам бюджета
Трансляция депутатской комиссии
Заседание комиссии Николаевского городского совета по законности и гласности
Комиссия Николаевского облсовета по вопросам образования и культуры
Трансляция
Заседание комиссии Николаевского городского совета по земельным вопросам
Трансляция комиссии
Рабочая группа по борьбе с незаконной торговлей алкогольными напитками
Заседание рабочей группы
Комиссия Николаевского городского совета по вопросам ЖКХ
Трансляция комиссии
Аппаратное совещание в мэрии Николаева
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Как происходит планирование и проведение ремонтов атомных энергоблоков
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Рік після створення Мінстратегпрому: чи вдалося Міністерству стати "стратегічним"
Пройшов рік від створення важливого для економіки та "оборонки" країни
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Платные дороги: зачем они нужны, когда появятся в Украине и сколько придется платить за проезд
Нарекания на власть и дороги — обязательная составляющая ДНК украинцев. Но если
Павел Калашник, hromadske
Заседание комиссии Николаевского облсовета по вопросам инфраструктуры
11:29, 21 Сентября, 2021
Трансляция
11:29, 21 Сентября, 2021
Реклама
важные новости
/ 21 сентября, 2021
Конфликт
«Одну остановку проехала и плачу второй раз», — в Варваровке возник скандал из-за проезда по 14 гривен
Сегодня 11:17
Эпидемия
В Украине выявили более 5 тыс. новых случаев COVID, на Николаевщине — 61
Сегодня 08:34
ситуация ухудшается
«Количество поступающих увеличилось в 3-4 раза», — в николаевской «инфекционке» рассказали об угрозах новой волны COVID-19
Юлия Ткач
Вчера 17:50
ожидаемо
Принудительный привод в суд: Казимиров отказался встретиться с оперативниками из-за «психологического давления»
Вчера 15:15
с почином
В Николаеве столкнулись Nissan и троллейбус, впервые вышедший на маршрут — двоих людей госпитализировали
Вчера 13:56
НИКВЕСТИ
HD
Заседание Центрального районного суда по избранию меры пресечения Казимирову
Заседание комиссии Николаевского областного совета по вопросам транспорта
Заседание комиссии Николаевского областного совета по вопросам бюджета
Заседание комиссии Николаевского городского совета по вопросам бюджета
Заседание комиссии Николаевского городского совета по законности и гласности
Комиссия Николаевского облсовета по вопросам образования и культуры
Заседание комиссии Николаевского городского совета по земельным вопросам
Рабочая группа по борьбе с незаконной торговлей алкогольными напитками
Комиссия Николаевского городского совета по вопросам ЖКХ
Аппаратное совещание в мэрии Николаева
БЛОГИ
Пишаємось тим, що були частиною імперії! Повернемось туди?
Станислав Мартиросов
Статьи
Самый титулованный спортсмен Паралимпийских игр Максим Крипак: «Я не мечтал о таком высоком результате»
26-летний пловец получил сразу семь медалей на нынешних Паралимпийских играх и с
Олеся Брида, hromadske
Философия ремонтов атомных энергоблоков
Как происходит планирование и проведение ремонтов атомных энергоблоков
Юлия Дикусар
Рік після створення Мінстратегпрому: чи вдалося Міністерству стати "стратегічним"
Пройшов рік від створення важливого для економіки та "оборонки" країни
Ігор Копитін
Платные дороги: зачем они нужны, когда появятся в Украине и сколько придется платить за проезд
Нарекания на власть и дороги — обязательная составляющая ДНК украинцев. Но если
Павел Калашник, hromadske