Президент Украины Владимир Зеленский собирает свою фракцию «Слуга народа» на новый учебный тренинг в Трускавце — подобная «Школа депутата» уже проходила в 2019 году.

Об этом сообщает Telegram канал «УП. Off the record».

Встреча пройдет с 2 по 5 октября.

Ожидается, что на ней будут говорить о «будущем», в том числе о кадровых решениях.

Согласно финансовому отчету партии, в 2019 году «Школа депутата» в Трускавце стоила «Слуге народа» 11,2 миллиона гривен.

Летом 2019 года в Трускавце прошел недельный интенсив для новоизбранных депутатов от партии «Слуга народа». Его проводят преподаватели Киевской школы экономики.