Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков созвал внеочередное заседание парламента.

Об этом заявил главы фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, пишет Корреспондент.

Заседание состоится в четверг, 23 сентября, по инициативе внефракционного нардепа Александра Дубинского.

— Господин Разумков сегодня прислал мне письмо, что в четверг он назначил внеочередную сессию. Дубинский три-четыре месяца назад собирал внеочередную по ФОПам. И насобиралось, на четверг назначено, — сообщил нардеп.

По его словам, законопроект касается отмены РРО для ФОПов.

— Ну, мы этого делать не будем. Я вам это уже могу заявить. Мы его принимали с такими боями, чтобы потом отменить?, — отметил Давид Арахамия.

Ранее глава фракции «Слуга народа» заявил, что законопроект об олигархах не нужно было направлять Венецианской комиссии и глава Верховной Рады Дмитрий Разумков «не послушал мнение своей фракции».