Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков созвал внеочередное заседание парламента.
Об этом заявил главы фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, пишет Корреспондент.
Заседание состоится в четверг, 23 сентября, по инициативе внефракционного нардепа Александра Дубинского.
— Господин Разумков сегодня прислал мне письмо, что в четверг он назначил внеочередную сессию. Дубинский три-четыре месяца назад собирал внеочередную по ФОПам. И насобиралось, на четверг назначено, — сообщил нардеп.
По его словам, законопроект касается отмены РРО для ФОПов.
— Ну, мы этого делать не будем. Я вам это уже могу заявить. Мы его принимали с такими боями, чтобы потом отменить?, — отметил Давид Арахамия.
Ранее глава фракции «Слуга народа» заявил, что законопроект об олигархах не нужно было направлять Венецианской комиссии и глава Верховной Рады Дмитрий Разумков «не послушал мнение своей фракции».
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков созвал внеочередное заседание парламента.
Об этом заявил главы фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, пишет Корреспондент.
Заседание состоится в четверг, 23 сентября, по инициативе внефракционного нардепа Александра Дубинского.
— Господин Разумков сегодня прислал мне письмо, что в четверг он назначил внеочередную сессию. Дубинский три-четыре месяца назад собирал внеочередную по ФОПам. И насобиралось, на четверг назначено, — сообщил нардеп.
По его словам, законопроект касается отмены РРО для ФОПов.
— Ну, мы этого делать не будем. Я вам это уже могу заявить. Мы его принимали с такими боями, чтобы потом отменить?, — отметил Давид Арахамия.
Ранее глава фракции «Слуга народа» заявил, что законопроект об олигархах не нужно было направлять Венецианской комиссии и глава Верховной Рады Дмитрий Разумков «не послушал мнение своей фракции».