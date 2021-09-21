Депутат Николаевского городского совета Сергей Кантор предложил сформировать официальную делегацию представителей местного самоуправления, чтобы в столице добиваться скорейшего окончания передачи Варваровского моста в государственную собственность.

Об этом речь шла во вторник, 21 сентября, в ходе планово-бюджетной комиссии горсовета, передают НикВести.

До этого временно исполняющего обязанности директора Департамента ЖКХ городского совета Наталья Осецкая уточнила, что чиновники в текущем годе не рассматривали необходимость выделения денег для ремонта конструкции Варваровского моста.

— Вопрос в том, что мы на мост деньги не выделили, начали его передавать. Сегодня он аварийный, во время ремонта дороги этот мост эксплуатируется вне всяких разумных ограничений. Мы, город, еще не передали его государству, как это декларируем. Мы, город, на него не выделили деньги, при этом он является аварийным. Он у города? Почему мы ничего с ним не делаем? —спросил Сергей Кантор. — Мы занимаемся передачей этого моста, — ответила Наталья Осецкая. — При этом каждый день люди, который там ездят, рискуют своей жизнью, — уточнил депутат. — Мы понимаем, что этот вопрос не на уровне городского совета, — сказала Наталья Осецкая.

В итоге Сергей Кантор призвать не верить многочисленным декларациям политиков, а помнить об уголовной ответственности за чрезвычайные ситуации пока объект на балансе городской общины.

— А мы сидим и ждем, что тот, который проTikTokал, он этот вопрос решит. Давайте соберем делегацию, поедем в Киев, сделаем лозунги и скажем: «Ребята, забирайте мост», — предложил Сергей Кантор.

В итоге члены комиссии поддержали рекомендацию подготовить обращение к нардепам и Кабмину о передаче моста.

В «Укравтодоре» до сих пор ожидают от горсовета Николаева пакет документов с внесенными изменениями для передачи Варваровского моста в государственную собственность.

Об этом говорится в ответе начальника Управления эксплуатации и безопасности движения «Укравтодора» Олега Федоренко на информационный запрос НикВести.

В документе указано, что после совещания 7 июля 2021 года при участии городской власти Николаева, представителей «Укравтодор» и Министерства инфраструктуры Украины стороны пришли к решению, что горсовет внесет необходимые изменения в пакет документов и повторно направит их для изучения. Однако, как следует из ответа на запрос, спустя два месяца горсовет так и не направил указанные документы.

В «Укравтодоре» добавили, что после внесения горсоветом необходимых изменений в пакет документов в кратчайшие сроки рассмотрят их и примут Варваровский мост в госсобственность.

Напомним, что во время брифинга в Очакове, 20 ноября 2019 года, президент Владимир Зеленский заставил главу Николаевской ОГА Александра Стадника пообещать отремонтировать Варваровский мост до конца следующего года. До этого Владимир Зеленский заявлял, что решение проблемы Варваровского моста — это первоочередная задача губернатора.

Во время визита в Николаев 2 октября 2019 года министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что Николаев должен самостоятельно искать пути решения проблемы с ремонтом аварийного Варваровского моста. Также министр отметил, что в случае, если аварийный Варваровский мост в Николаеве рухнет, то отвечать за это должна городская власть.

Уже в феврале 2020 года депутаты Николаевского городского совета одобрили передачу на баланс Укравтодора Варваровского, Ингульского и Широкобальского мостов.

В августе 2020 года мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что «Укравтодор» официально принял на баланс Варваровский мост. Однако позже глава Службы автомобильных дорог в Николаевской области Владислав Невеселый опроверг данную информацию. Тогда он рассказал, что для передачи Варваровского моста на баланс «Укравтодора» еще нужно пройти ряд процедур. В частности, согласовать передачу с Министерством экономики Украины, получить решение Кабинета Министров Украины, а также провести комиссию с участием «Укравтодора», Службы автодорог и балансодержателя.

Позже оказалось, что в «Укравтодоре» и Министерстве развития экономики не могут разобраться, где находится полный пакет документов, который необходим для передачи Варваровского моста в Николаеве государству.

Кроме этого, глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким рассказал, что процесс передачи Варваровского моста в государственную собственность находится на финальной стадии.