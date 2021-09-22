Николаев не успеет закупить новые коммунальные автобусы до конца этого года. В связи с этим 1,8 миллиона гривен направили на софинансирование приобретения социального жилья для переселенцев.

Такое решение было принято на заседании исполнительного комитета Николаевского горсовета в среду, 22 сентября, передает корреспондент НикВести.

1 миллион 841 тысячу 700 гривен члены исполкома перераспределили с денег, предусмотренных на оплату налога на добавочную стоимость с покупки автобусов. Их направят на приобретение социального жилья по государственной программе.

— В городе Николаеве есть уникальная возможность. Уже не первый год действует государственная программа приобретения жилья для внутренне перемещенных лиц, социального жилья. Это коммунальное жилье, мы не передаем его никому в собственность. Оно будет на балансе города. Мы предоставляем его категории ВПЛ временно. Программа финансируется за счет государственного бюджета в размере до 70%, — рассказал заместитель городского головы Юрий Степанец.

Его поддержал еще один вице-мэр, Юрий Андриенко, который отметил, что купить автобусы до конца года не успеют. Ранее тендер Европейского инвестиционного банка на закупку автобусов для Николаева выиграл белорусский МАЗ. Однако предприятие попало в санкционный список ЕС, поэтому вскоре торги проведут повторно.

— Тендер прошел, но мы не можем утвердить его, потому что предприятие-победитель является фигурантом санкционного списка. Эти средства сейчас не используются. Считаю, что их можно использовать на ту благую цель, которая сейчас предлагается членам исполкома. По поводу продолжения сотрудничества с Европейским инвестиционным банков по приобретению автобусов, сейчас обновлено техническое задание и находится на рассмотрении непосредственно в банке. В ближайшее время новый тендер будет объявлен. Но это длительная процедура. Мы надеемся, что в этом году организационные работы и подведение итогов нам удастся завершить, но предусмотренные средства нам понадобятся уже в следующем году, — сказал он.

В итоге все 15 членов исполкома, присутствующих на заседании, поддержали такую инициативу.