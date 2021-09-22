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Rajiv Basham Singh - Miracle Of Mystery
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Комиссия Николаевского областного совета по гуманитарным вопросам
10:09, 22 Сентября, 2021
Комиссия Николаевского областного совета по гуманитарным вопросам
10:09, 22 Сентября, 2021
Важные новости на НикВести
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Исполком утвердил схемы размещения рекламы на Космонавтов и Херсонском шоссе — больше половины бордов исчезнут с улиц
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Сегодня 10:20
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В Украине выявили больше 6 тысяч новых случаев COVID-19
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Комиссия по инфраструктуре Николаевского облсовета не поддержала инициативу ОГА о создании Агентства развития
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НИКВЕСТИ
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Комиссия Николаевского областного совета по гуманитарным вопросам
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Заседание комиссии Николаевского городского совета по вопросам бюджета
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Заседание комиссии Николаевского облсовета по вопросам инфраструктуры
Трансляция комиссии облсовета
Заседание Центрального районного суда по избранию меры пресечения Казимирову
Трансляция
Заседание комиссии Николаевского областного совета по вопросам транспорта
Прямая трансляция
Заседание комиссии Николаевского областного совета по вопросам бюджета
Трансляция комиссии
Заседание комиссии Николаевского городского совета по вопросам бюджета
Трансляция депутатской комиссии
Заседание комиссии Николаевского городского совета по законности и гласности
Комиссия Николаевского облсовета по вопросам образования и культуры
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Заседание комиссии Николаевского городского совета по земельным вопросам
Трансляция комиссии
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Философия ремонтов атомных энергоблоков
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Рік після створення Мінстратегпрому: чи вдалося Міністерству стати "стратегічним"
Пройшов рік від створення важливого для економіки та "оборонки" країни
Ігор Копитін
Комиссия Николаевского областного совета по гуманитарным вопросам
10:09, 22 Сентября, 2021
Комиссия Николаевского областного совета по гуманитарным вопросам
10:09, 22 Сентября, 2021
Реклама
важные новости
/ 22 сентября, 2021
Наконец-то
Исполком утвердил схемы размещения рекламы на Космонавтов и Херсонском шоссе — больше половины бордов исчезнут с улиц
Юлия Ткач
Сегодня 10:20
эпидемия
В Украине выявили больше 6 тысяч новых случаев COVID-19
Сегодня 08:34
С 2023 года
В Николаеве городская власть предложила повысить ставки местных налогов
Вчера 17:04
Не убедили
Комиссия по инфраструктуре Николаевского облсовета не поддержала инициативу ОГА о создании Агентства развития
Вчера 13:41
Конфликт
«Одну остановку проехала и плачу второй раз», — в Варваровке возник скандал из-за проезда по 14 гривен
Вчера 11:17
НИКВЕСТИ
HD
Комиссия Николаевского областного совета по гуманитарным вопросам
Заседание комиссии Николаевского городского совета по вопросам бюджета
Заседание комиссии Николаевского облсовета по вопросам инфраструктуры
Заседание Центрального районного суда по избранию меры пресечения Казимирову
Заседание комиссии Николаевского областного совета по вопросам транспорта
Заседание комиссии Николаевского областного совета по вопросам бюджета
Заседание комиссии Николаевского городского совета по вопросам бюджета
Заседание комиссии Николаевского городского совета по законности и гласности
Комиссия Николаевского облсовета по вопросам образования и культуры
Заседание комиссии Николаевского городского совета по земельным вопросам
БЛОГИ
Пишаємось тим, що були частиною імперії! Повернемось туди?
Станислав Мартиросов
Статьи
Проклятие китайского застройщика. Почему миру прочат масштабный кризис на этой неделе и чем это грозит Украине
Людмила Ксенз, Страна.ua
Самый титулованный спортсмен Паралимпийских игр Максим Крипак: «Я не мечтал о таком высоком результате»
26-летний пловец получил сразу семь медалей на нынешних Паралимпийских играх и с
Олеся Брида, hromadske
Философия ремонтов атомных энергоблоков
Как происходит планирование и проведение ремонтов атомных энергоблоков
Юлия Дикусар
Рік після створення Мінстратегпрому: чи вдалося Міністерству стати "стратегічним"
Пройшов рік від створення важливого для економіки та "оборонки" країни
Ігор Копитін