В Управлении капитального строительства горсовета пообещали завершить работы по строительству стадиона школы №44 к концу 2021 года.

Об этом рассказала начальница управления образования Николаевского городского совета Анна Лычко во время заседания исполкома в среду, 22 сентября, пишут НикВести.

В частности, член исполкома Виталий Посмитный поинтересовался у Анны Лычко, когда завершатся строительные работы на территории школы.

— Знаете ли Вы, что в школе №44 с 2015 года строится мини-стадион – футбольное поле. Оно все строится и никак не достроится. Вы что-то знаете об этой ситуации? Разъясните, пожалуйста, – спросил Виталий Посмитный .

По словам начальницы горздрава, ремонт стадиона завершится к концу текущего года, а работы затянулись из-за подрядной организации, которая обанкротилась.

— Конечно мы знаем об этой ситуации. Заказчиком по капитальному ремонту является Управление капитального строительства. Вместе с тем буквально вчера с ними был разговор о том, что они в этом году намереваются завершить полностью капитальный ремонт этой спортивной площадки. Как нам сказали в Управлении капитального строительства, были проблемы с подрядчиком – он обанкротился и потому все затянулось во времени, – сказала Анна Лычко.

— Уже 6 лет они затягивают, может стоит их как-то подтолкнуть?, – уточнил Виталий Посмитный.

— В Управлении капитального строительства говорят, что в этом году они закончат, – добавила Анна Лычко.