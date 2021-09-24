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Заседание комиссии Николаевского областного совета по вопросам бюджета
10:11, 24 Сентября, 2021
Трансляция
10:11, 24 Сентября, 2021
Важные новости на НикВести
эпидемия
В Украине впервые с апреля за сутки выявили больше 9 тысяч COVID-случаев
Сегодня 08:35
демография
За 7 месяцев 2021 года население Николаевщины сократилось больше чем на 8 тысяч человек
Вчера 18:00
споры
В Баштанском райсовете разгорелся конфликт из-за выделения денег на ремонт местной больницы по программе Зеленского
Вчера 15:14
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Вчера 13:00
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Юлия Бойченко
Вчера 10:43
НИКВЕСТИ
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Заседание комиссии Николаевского областного совета по вопросам бюджета
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Заседание комиссии Николаевского областного совета по вопросам транспорта
Прямая трансляция
Заседание комиссии Николаевского областного совета по вопросам бюджета
Трансляция комиссии
Заседание комиссии Николаевского городского совета по вопросам бюджета
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Заседание комиссии Николаевского городского совета по законности и гласности
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По количеству земель природно-заповедного фонда Николаевщина занимает одно из по
Ярослав Чепурной, Центр журналистских расследований
Загроза українській мові — це загроза національній безпеці
Розмова з Уповноваженим із захисту державної мови Тарасом Кременем.
Василь Нитка, Голос України
Проклятие китайского застройщика. Почему миру прочат масштабный кризис на этой неделе и чем это грозит Украине
Людмила Ксенз, Страна.ua
Самый титулованный спортсмен Паралимпийских игр Максим Крипак: «Я не мечтал о таком высоком результате»
26-летний пловец получил сразу семь медалей на нынешних Паралимпийских играх и с
Олеся Брида, hromadske
Заседание комиссии Николаевского областного совета по вопросам бюджета
10:11, 24 Сентября, 2021
Трансляция
10:11, 24 Сентября, 2021
Реклама
важные новости
/ 24 сентября, 2021
эпидемия
В Украине впервые с апреля за сутки выявили больше 9 тысяч COVID-случаев
Сегодня 08:35
демография
За 7 месяцев 2021 года население Николаевщины сократилось больше чем на 8 тысяч человек
Вчера 18:00
споры
В Баштанском райсовете разгорелся конфликт из-за выделения денег на ремонт местной больницы по программе Зеленского
Вчера 15:14
Официально
Вице-мэр Николаева Луков пригрозил рынкам лишить их финпомощи на период локдауна, если они не вакцинируют своих работников
Юлия Бойченко
Вчера 13:00
«желтая» зона
«Маски – это больше политическая вещь», – первый вице-мэр Николаева призвал жителей города активнее вакцинироваться
Юлия Бойченко
Вчера 10:43
НИКВЕСТИ
HD
Заседание комиссии Николаевского областного совета по вопросам бюджета
Сессия Баштанского райсовета
Комиссия Николаевского областного совета по гуманитарным вопросам
Заседание комиссии Николаевского городского совета по вопросам бюджета
Заседание комиссии Николаевского облсовета по вопросам инфраструктуры
Заседание Центрального районного суда по избранию меры пресечения Казимирову
Заседание комиссии Николаевского областного совета по вопросам транспорта
Заседание комиссии Николаевского областного совета по вопросам бюджета
Заседание комиссии Николаевского городского совета по вопросам бюджета
Заседание комиссии Николаевского городского совета по законности и гласности
БЛОГИ
Прозорість медіа Миколаєва: Наскільки ЗМІ відкриті для громадськості
Катерина Середа
Пишаємось тим, що були частиною імперії! Повернемось туди?
Станислав Мартиросов
Статьи
Земельный передел: как на Николаевщине растаскивают заповедные территории
По количеству земель природно-заповедного фонда Николаевщина занимает одно из по
Ярослав Чепурной, Центр журналистских расследований
Загроза українській мові — це загроза національній безпеці
Розмова з Уповноваженим із захисту державної мови Тарасом Кременем.
Василь Нитка, Голос України
Проклятие китайского застройщика. Почему миру прочат масштабный кризис на этой неделе и чем это грозит Украине
Людмила Ксенз, Страна.ua
Самый титулованный спортсмен Паралимпийских игр Максим Крипак: «Я не мечтал о таком высоком результате»
26-летний пловец получил сразу семь медалей на нынешних Паралимпийских играх и с
Олеся Брида, hromadske