Вчера, 23 сентября, Международный аэропорт «Николаев» открыл новый рейс Стамбул-Николаев-Стамбул.

В этот же день направлением воспользовались первые пассажиры, пишет мэр Александр Сенкевич на своей странице в Instagram.

В аэропорту первый рейс из Стамбула встречали глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким, глава Николаевского областного совета Анна Замазеева, городской голова Александр Сенкевич и директор аэропорта Федор Барна.

На торжественное открытие рейса авиакомпании Turkish Airlines пригласили журналистов, представителей бизнеса и депутатов городского и областного советов.

Первый самолет, приземлившийся в николаевском аэропорту из Стамбула, традиционно пропустили через водяную арку. Этим рейсом в Николаев прилетели 150 пассажиров, среди которых — официальная делегация из Турции и Генеральный консул Украины в Стамбуле Александр Аман. К собравшимся вышел также экипаж самолета.

— Для Николаева открытие рейса в Стамбул — важный шаг, ведь это еще одна возможность познать мир. В этот день я хочу поблагодарить всех налогоплательщиков, ведь именно за ваши деньги наш аэропорт был отремонтирован. Теперь же нужно работать над тем, чтобы перечень стран, куда николаевцы могут улететь именно из своего аэропорта, увеличивался, — обратился к присутствующим Александр Сенкевич.

23 сентября отправился и самолет в Стамбул. Рейсы по новому направлению будут осуществляться пять раз в неделю.

Напомним, в воскресенье, 11 июля, Международный аэропорт «Николаев» во второй раз принял один из самых крупных грузовых самолетов в мире АН-124 «Руслан».