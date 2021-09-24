Журналист Bellingcat Христо Грозев назвал новую дату готовности к публикации работы всей команды — октябрь.

Об этом он заявил в интервью для НВ.

Расследователь попросил дать его коллегам еще две недели на полировку материала, прежде чем текст про вагнеровцев увидит свет.

— Текстовое расследование готово. Мы, скорее всего, на днях его опубликуем — в ближайшие две недели. А потом мы приложим все усилия, чтобы сделать качественный двухчасовой документальный фильм, который получит Оскар. Я уверен, это отнимет еще, как минимум, шесть месяцев, — рассказал журналист.

Он призвал публику не ждать от расследования невероятных сенсаций и быть готовым, что расследование в чем-то будет совпадать с позицией украинских властей.

— Для нас это расследование очень крутое, но оно не описывает реально, скажем, раскрытие преступлений. В моей команде работает примерно три-четыре человека. И каждую неделю появляется новое убийство или новый голландский синдром. Это, с одной стороны, мешает завершению расследования по «вагнеровцам». С другой стороны, мне очень интересно посмотреть, насколько публичной будет истина по этому расследованию, благодаря естественным политическим процессам в Украине. Мы видим, что оно становится все более и более прозрачным. Боюсь, что мы опубликуем подробности, которые не будут противоречить официальной версии, — подчеркнул Христо Грозев.

Кроме того, он отмел обвинения в затягивании расследования и объяснил, что костяк Bellingcat состоит из 3-4 человек, которым нужно работать сразу по нескольким направлениям.

Напомним, команда Bellingcat решила применить все связи и умения, чтобы раскрыть обстоятельства последних часов жизни главы «Беларуского дома в Украине» Виталия Шишова.