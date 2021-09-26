На Донбассе двое украинских военных подорвались на неизвестном взрывном устройстве, один из них погиб.
Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.
— В результате подрыва на вражеском неизвестном устройстве один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью, один защитник получил огнестрельное осколочное ранение, – рассказали в штабе.
Как отмечается, после оказания первой медицинской помощи военного доставили в лечебное учреждение. Состояние его здоровья — средней тяжести.
Напомним, за сутки 25 сентября российские наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня, один военный ВСУ получил ранение.
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На Донбассе двое украинских военных подорвались на неизвестном взрывном устройстве, один из них погиб.
Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.
— В результате подрыва на вражеском неизвестном устройстве один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью, один защитник получил огнестрельное осколочное ранение, – рассказали в штабе.
Как отмечается, после оказания первой медицинской помощи военного доставили в лечебное учреждение. Состояние его здоровья — средней тяжести.
Напомним, за сутки 25 сентября российские наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня, один военный ВСУ получил ранение.