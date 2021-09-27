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Расширенное аппаратное совещание при Николаевском городском голове
08:41, 27 Сентября, 2021
Трансляция
08:41, 27 Сентября, 2021
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Депутат Кухта считает, что отстойники для фур нужно строить на всех въездах в Николаев: «Нецелесообразно один большой»
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Расширенное аппаратное совещание при Николаевском городском голове
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Заседание комиссии Николаевского областного совета по вопросам бюджета
Трансляция комиссии облсовета
Сессия Баштанского райсовета
Трансляция
Комиссия Николаевского областного совета по гуманитарным вопросам
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Заседание комиссии Николаевского городского совета по вопросам бюджета
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Заседание комиссии Николаевского областного совета по вопросам бюджета
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Заседание комиссии Николаевского городского совета по вопросам бюджета
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Земельный передел: как на Николаевщине растаскивают заповедные территории
По количеству земель природно-заповедного фонда Николаевщина занимает одно из по
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Василь Нитка, Голос України
Проклятие китайского застройщика. Почему миру прочат масштабный кризис на этой неделе и чем это грозит Украине
Людмила Ксенз, Страна.ua
Расширенное аппаратное совещание при Николаевском городском голове
08:41, 27 Сентября, 2021
Трансляция
08:41, 27 Сентября, 2021
Реклама
важные новости
/ 27 сентября, 2021
мнение
Депутат Кухта считает, что отстойники для фур нужно строить на всех въездах в Николаев: «Нецелесообразно один большой»
Вчера 15:00
данные
На счету «Центра защиты животных» в Николаеве не осталось денег – для работы КП до конца года необходимо больше ₴2 млн
Вчера 09:00
Победа
Усик победил Джошуа в поединке за 4 чемпионских пояса
Вчера 01:15
Актуально
В Ковалевке начал разрушаться мемориал воинам Второй мировой войны
25 Сентябрь, 22:01
ДТП
На Николаевщине два большегруза не поделили дорогу
25 Сентябрь, 21:00
НИКВЕСТИ
HD
Расширенное аппаратное совещание при Николаевском городском голове
Заседание комиссии Николаевского областного совета по вопросам бюджета
Сессия Баштанского райсовета
Комиссия Николаевского областного совета по гуманитарным вопросам
Заседание комиссии Николаевского городского совета по вопросам бюджета
Заседание комиссии Николаевского облсовета по вопросам инфраструктуры
Заседание Центрального районного суда по избранию меры пресечения Казимирову
Заседание комиссии Николаевского областного совета по вопросам транспорта
Заседание комиссии Николаевского областного совета по вопросам бюджета
Заседание комиссии Николаевского городского совета по вопросам бюджета
БЛОГИ
Прозорість медіа Миколаєва: Наскільки ЗМІ відкриті для громадськості
Катерина Середа
Пишаємось тим, що були частиною імперії! Повернемось туди?
Станислав Мартиросов
Статьи
«Кто, если не мы?» Год после трагедии Ан-26: что изменилось в университете Воздушных сил и как идет следствие
Год назад в Харьковской области произошла ужасная катастрофа — под Чугуевом упал
Виктория Рощина, hromadske
Земельный передел: как на Николаевщине растаскивают заповедные территории
По количеству земель природно-заповедного фонда Николаевщина занимает одно из по
Ярослав Чепурной, Центр журналистских расследований
Загроза українській мові — це загроза національній безпеці
Розмова з Уповноваженим із захисту державної мови Тарасом Кременем.
Василь Нитка, Голос України
Проклятие китайского застройщика. Почему миру прочат масштабный кризис на этой неделе и чем это грозит Украине
Людмила Ксенз, Страна.ua