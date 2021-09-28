Нынешняя администрация США, а также высшее военное руководство страны не имеет планов по возвращению американских сил в Афганистан в случае усиления угроз национальной безопасности Соединенных Штатов.
Об этом заявил во время слушаний в Комитете по вопросам Вооруженных сил Сената США министр обороны страны Ллойд Остин, передает Укринформ.
— Сейчас, как вы знаете, по решению президента мы вышли из Афганистана. И нам не ставилась задача разрабатывать какие-либо планы по возвращению в Афганистан, — ответил глава Пентагона на вопрос сенатора-республиканца Роджера Уикера.
Ранее сообщалось, что США перенесут свое посольство в Афганистане в Катар.
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Нынешняя администрация США, а также высшее военное руководство страны не имеет планов по возвращению американских сил в Афганистан в случае усиления угроз национальной безопасности Соединенных Штатов.
Об этом заявил во время слушаний в Комитете по вопросам Вооруженных сил Сената США министр обороны страны Ллойд Остин, передает Укринформ.
— Сейчас, как вы знаете, по решению президента мы вышли из Афганистана. И нам не ставилась задача разрабатывать какие-либо планы по возвращению в Афганистан, — ответил глава Пентагона на вопрос сенатора-республиканца Роджера Уикера.
Ранее сообщалось, что США перенесут свое посольство в Афганистане в Катар.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
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|
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