Министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил об отсутствии оснований для повышения тарифов на коммунальные услуги для населения.

Об этом он сообщил в Facebook.

— За формирование тарифов отвечают исключительно местные власти. Следовательно, высокие тарифы — это свидетельство несостоятельности на местах. Потому никаких оснований повышать тарифы для населения нет и не будет, — написал Олег Немчинов.

Он отметил, что суммы в платежках «должны быть не более, чем рассчитано на основе годовых тарифных предложений».

Министр также отметил, что НАК «Нафтогаз» предлагает, как для бытовых потребителей, так и для производителей тепла и горячей воды по всей стране абсолютно доступные условия для получения газа: для бытовых потребителей действует летнее предложение цены газа 7,96 гривен за кубометр; для предприятий теплокоммунэнерго Нафтогаз предлагает трехлетние контракты с ценой 7,42 гривен за кубометр в первый год.

Напомним, городской голова Николаева Александр Сенкевич считает, чторешение центральной власти передать полномочия по формированию тарифов на коммунальные услуги было предпринято с целью оградить себя от негативной реакции населения.

Глава фракции «Европейская солидарность» в Николаевском горсовете Елена Киселева также считает, что центральная власть переложила вину на органы местного самоуправления, отдав им полномочия по формированию тарифов на тепло.

В то же время, по мнению спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, ответственность перед людьми за новые тарифы – общая для центральной и региональной власти.