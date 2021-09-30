Венгрия должна заблокировать переговоры о вступлении Украины в НАТО в ответ на критику Киевом газового соглашения, подписанного Будапештом и Москвой накануне. Документ предусматривает поставки российского газа в Венгрию более длинным маршрутом — в обход Украины.

Об этом во время брифинга заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуляс, передает Magyarnemzet.

— Месть Украины состоялась задолго до газового соглашения с россиянами, поскольку Украина грубо ограничила использование родного языка венгров на Закарпатье, приняв поправки в закон об образовании и не учитывая международные позиции относительно этой поправки. Поэтому Венгрия должна продолжать блокировать переговоры о вступлении (Украина, — ред.) в НАТО, — подчеркнул Гергей Гуляс.

По его словам, не поддается пониманию тот факт, что другая страна хочет участвовать в энергетической политике суверенного государства. Украина здесь ни при чем, подчеркнул Гергей Гуляс.

Он также выразил сожаление по поводу того, что «соседнее государство в конечном итоге не может оценить серию жестов, сделанных Венгрией, несмотря на текущие серьезные споры».

Напомним, Венгрия согласовала с Россией все условия для того, чтобы новое долгосрочное соглашение о поставках газа вступило в силу с 1 октября.

Новый газовый контракт Венгрии и Российской Федерации может привести к сокращению или полной остановке транзита по территории Украины. Российская сторона сможет поставлять весь законтрактованный газ без помощи украинской газотранспортной системы.