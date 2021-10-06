По состоянию на 5 октября в Николаеве вакцинировались 86% работников школ и 79% сотрудников детсадов.
Об этом сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич во время прямого эфира в соцсетях, пишут НикВести.
Мэр подчеркнул, что уровень заболеваемости среди детей растет, а на самоизоляции находятся ученики 59 классов николаевских школ.
Он добавил, что с 6 октября на дистанционную форму работы переходят ученики 5-11 классов Академии детского творчества, поскольку половина школьников и педколлектива контактировали с больными коронавирусом.
Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что учителей городских школ, которые откажутся вакцинироваться от COVID-19 и примут решение работать дистанционно, лишат премий и других надбавок.
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По состоянию на 5 октября в Николаеве вакцинировались 86% работников школ и 79% сотрудников детсадов.
Об этом сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич во время прямого эфира в соцсетях, пишут НикВести.
Мэр подчеркнул, что уровень заболеваемости среди детей растет, а на самоизоляции находятся ученики 59 классов николаевских школ.
Он добавил, что с 6 октября на дистанционную форму работы переходят ученики 5-11 классов Академии детского творчества, поскольку половина школьников и педколлектива контактировали с больными коронавирусом.
Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что учителей городских школ, которые откажутся вакцинироваться от COVID-19 и примут решение работать дистанционно, лишат премий и других надбавок.