По состоянию на 5 октября в Николаеве вакцинировались 86% работников школ и 79% сотрудников детсадов.

Об этом сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич во время прямого эфира в соцсетях, пишут НикВести.

Мэр подчеркнул, что уровень заболеваемости среди детей растет, а на самоизоляции находятся ученики 59 классов николаевских школ.

Он добавил, что с 6 октября на дистанционную форму работы переходят ученики 5-11 классов Академии детского творчества, поскольку половина школьников и педколлектива контактировали с больными коронавирусом.