Николаевский прыгун в воду, бронзовый призер Олимпийских игр – 2008 Илья Кваша заявил, что в Украине нет инфраструктуры для занятием водными вида спорта профессионального.

Об этом спортсмен написал на своей странице в Facebook.

Он вспомнил, как в 2008 году после XXIX Олимпийских игр в Пекине, где он получил «бронзу» в синхронных прыжках в воду, спортсменам сказали: «Сняли корону и забыли, что вы Призеры Олимпийских Игр»⁣⁣.⁣⁣

— Эту фразу я услышал в бассейне после медали Олимпиады. Сняли 2-комнатную квартиру 6 человек, спал на матрасе на полу. А сейчас это лучший результат за последние 13 лет, – сказал Илья Кваша.

Спортсмен также поделился, что вынужден за собственные средства создавать условия для того, чтобы тренировать спортсменов.

— А сейчас я не могу тренировать в бассейне, в хороших условиях. Я должен за свои деньги восстанавливать условия, чтобы они были...просто были. Но кому это интересно? Вам ещё нужны ответы, почему спортсмены уезжают?!⁣, – добавил Илья Кваша.

Николаевский спортсмен также рассказал, что готов развивать данный вид спорта, поскольку видит большой потенциал у начинающих спортсменов в Украине.

— Я знаю , что необходимо для этого вида спорта, какие условия нужны и какие результаты могут быть! У меня обрывается телефон от звонков с просьбами! Ко мне приходят родители с детьми и просят их тренировать! Я каждый день получаю не меньше сотни просьб и звонков. Надеюсь, и вы меня поддержите!, – ⁣добавил Илья Кваша.

Напомним, городской голова Николаева Александр Сенкевич считает, что вопросом олимпийской подготовки должно заниматься государство, а не местное управление. По его словам, со стороны центральной власти должна исходить инициатива по созданию инфраструктуры для профессионального спорта.

Вместе с тем, в декабре 2018 президент Владимир Зеленский поделился, что хотел бы, чтобы в городе Николаев построили новый дворец спорта европейского уровня. Позже, в июле 2019 года мэр Николаева Александр Сенкевич поддержал его идею относительно строительства в городе Дворца водных видов спорта.

В августе 2019 года НикВести писали, что семья николаевского спортсмена 13-летнего Алексея Середы, ставшего самым молодым в истории чемпионом Европы, была вынуждена уехать из Николаева в Киев из-за отсутствия в городе спорткомплексов для дальнейшего развития и подготовки к соревнованиям.