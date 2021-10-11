США доставили в Украину еще одну партию технической помощи, о которой просил президент Владимир Зеленский.

Об этом отчитывается пресс-служба Минобороны.

Поставка включает в себя ряд вооружений, боеприпасы к нему, медсредства и средства радиолокационного обнаружения противника.

— Кроме ранее согласованного объема в 250 млн долларов, Украина получает от американских партнеров медицинское имущество, вооружение, необходимые боеприпасы, высокоточное вооружение и средства радиолокационного наблюдения еще на 60 млн долларов. Грузы поступают несколькими партиями, — сказано в отчете.

Напомним, указ о предоставлении Украине военной помощи в размере 60 миллионов долларов, которые пойдут на подготовку специалистов и закупку оборонного снаряжения, президент США Джо Байден подписал 28 августа.