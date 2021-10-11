По состоянию на 11 октября в Николаевской области продолжает расти уровень заболеваемости. Эпидпоказатель превысил норму в 4,7 раза.

Об этом свидетельствуют данные Николаевской облгосадминистрации.

Количество выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней составило 354,64 при допустимом не больше 75.

По остальным показателям Николаевщина пока соответствует норме. Загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода, — 56,04% (при допустимом не более 65%).

Количество госпитализаций с подтвержденными диагнозами и подозрениями в течение последних 7 дней на 100 тысяч населения — 54,62 (при допустимом не более 60). При этом уровень роста госпитализаций в течение последних 7 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом составляет 25,14% (при допустимом не более 50%).

Количество тестирований методом ПЦР и экспресс-тестами в течение последних семи дней на 100 тысяч населения составило 1127,73 (при допустимом не менее 300). Коэффициент выявления случаев инфицирования приближается к граничному — 17,22% (при допустимом не более 20%).