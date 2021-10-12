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Бюджетная комиссия Николаевского горсовета
14:45, 12 Октября, 2021
Трансляция
14:45, 12 Октября, 2021
Важные новости на НикВести
проверка
В мэрии Николаева нашли подозрительный рюкзак — это оказались учения СБУ
Сегодня 14:35
спад
На Николаевщине за сутки 184 COVID-случая и 12 смертей
Сегодня 12:15
эпидемия
В Украине выявили почти 12 тысяч новых случаев COVID-19
Сегодня 08:50
карантин
Сертификат о вакцинации или отрицательный тест — Кабмин ввел новые правила для межобластных перевозок
Вчера 17:55
дефицит
На отопление больниц Николаева до конца года не хватает 5-6 миллионов гривен, — горздрав
Вчера 15:30
НИКВЕСТИ
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Бюджетная комиссия Николаевского горсовета
Трансляция заседания депутатской комиссии
Заседание комиссии Николаевского городского совета по земельным вопросам
Прямая трансляция
Заседание комиссии Николаевского городского совета по гуманитарным вопросам
Прямая трансляция
Заседание комиссии по вопросам законности и гласности Николаевского горсовета
Трансляция комиссии
Расширенное аппаратное совещание при Николаевском городском голове
Трансляция аппаратного совещания
Заседание комиссии Николаевского областного совета по вопросам бюджета
Трансляция комиссии облсовета
Сессия Баштанского райсовета
Трансляция
Комиссия Николаевского областного совета по гуманитарным вопросам
Прямая трансляция
Заседание комиссии Николаевского городского совета по вопросам бюджета
Трансляция комиссии горсовета
Заседание комиссии Николаевского облсовета по вопросам инфраструктуры
Трансляция комиссии облсовета
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БЛОГИ
Наздоженемо Лукашенка та переженемо!
Станислав Мартиросов
Статьи
О футболе и «не футболе»
Существует расхожее мнение, что спорт финансируется по остаточному принципу.
Сергей Кантор, депутат Николаевского городского совета
Древние греки, дорога из рапанов и вино, ради которого убегают из города: история николаевской винодельни «Ольвия Нуво»
На правом берегу Днепровско-Бугского лимана рождается еще одна украинская виноде
Катерина Задорожняя, Экономическая правда
Мэры приходят и «уходят»… А Футбол был, есть и Будет!
Сергей Кантор, депутат Николаевского городского совета
История одной диверсификации
Этот рассказ о ядерном топливе и о выборе. Известное выражение о том, что челове
Оксана Мисюкевич
Бюджетная комиссия Николаевского горсовета
14:45, 12 Октября, 2021
Трансляция
14:45, 12 Октября, 2021
Реклама
важные новости
/ 12 октября, 2021
проверка
В мэрии Николаева нашли подозрительный рюкзак — это оказались учения СБУ
Сегодня 14:35
спад
На Николаевщине за сутки 184 COVID-случая и 12 смертей
Сегодня 12:15
эпидемия
В Украине выявили почти 12 тысяч новых случаев COVID-19
Сегодня 08:50
карантин
Сертификат о вакцинации или отрицательный тест — Кабмин ввел новые правила для межобластных перевозок
Вчера 17:55
дефицит
На отопление больниц Николаева до конца года не хватает 5-6 миллионов гривен, — горздрав
Вчера 15:30
НИКВЕСТИ
HD
Бюджетная комиссия Николаевского горсовета
Заседание комиссии Николаевского городского совета по земельным вопросам
Заседание комиссии Николаевского городского совета по гуманитарным вопросам
Заседание комиссии по вопросам законности и гласности Николаевского горсовета
Расширенное аппаратное совещание при Николаевском городском голове
Заседание комиссии Николаевского областного совета по вопросам бюджета
Сессия Баштанского райсовета
Комиссия Николаевского областного совета по гуманитарным вопросам
Заседание комиссии Николаевского городского совета по вопросам бюджета
Заседание комиссии Николаевского облсовета по вопросам инфраструктуры
БЛОГИ
Наздоженемо Лукашенка та переженемо!
Станислав Мартиросов
Статьи
О футболе и «не футболе»
Существует расхожее мнение, что спорт финансируется по остаточному принципу.
Сергей Кантор, депутат Николаевского городского совета
Древние греки, дорога из рапанов и вино, ради которого убегают из города: история николаевской винодельни «Ольвия Нуво»
На правом берегу Днепровско-Бугского лимана рождается еще одна украинская виноде
Катерина Задорожняя, Экономическая правда
Мэры приходят и «уходят»… А Футбол был, есть и Будет!
Сергей Кантор, депутат Николаевского городского совета
История одной диверсификации
Этот рассказ о ядерном топливе и о выборе. Известное выражение о том, что челове
Оксана Мисюкевич