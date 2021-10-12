На сегодняшний день в Николаевской области отчуждено 714 сельскохозяйственных земельных участков общей площадью более 2 тысяч гектаров, средняя цена за гектар — 23 тысячи гривен.

Об этом рассказал первый заместитель главы Николаевской ОГА Георгий Решетилов в ходе онлайн-брифинга касаемо 100 дней после открытия рынка земель.

Он напомнил, что 27 мая вступил в силу Закон № 1423-IX «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений».

Представитель облгосадминистрации проинформировал, что на начальном этапе в период с 1 июля по 1 января 2024 отчуждение сельскохозяйственных земель частной собственности разрешено из расчета не более 100 гектаров.

— Начиная с 1 января 2024 юридические лица, созданные согласно законодательству Украины, имеют право приобретать в собственность все виды сельскохозяйственных земель в пределах 10 000 гектаров, — отметил Георгий Решетилов.

Он добавил, что в Николаевской области пока отчуждено 714 земельных участков общей площадью более 2 тысяч гектаров, а средняя цена за землю в регионе составляет более 23 тысяч гривен за гектар. Из них по договору купли-продажи приобретено в собственность около 84%, по договору дарения — около 16%.

Глава отделения Нотариальной палаты Украины в Николаевской области Кирилл Нехимчук подчеркнул, что около 20-25% земли останется у существующих владельцев

— Все остальное будет выходить на рынок постепенно по 10-15% в год. Большого количества до 2024 года не будет, ведь есть определенные финансовые ограничения покупателей, — сказал Кирилл Нехимчук.

Напомним, за первый месяц со дня открытия рынка земли в Украине на Николаевщине заключили 40 договоров о продаже участков общей площадью 147,7 гектара.