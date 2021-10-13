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Комиссия по вопросам законности и гласности Николаевского городского совета
13:26, 13 Октября, 2021
Трансляция
13:26, 13 Октября, 2021
Важные новости на НикВести
позиция
Подозреваемый в покушении на Титова заявил, что не знает, как его ДНК оказалось на оружии: «Один раз в жизни был на охоте, и то пили водку»
Юлия Ткач
Сегодня 12:45
коммуналка
В Николаеве утвердили повышение тарифов на отопление, но горожане будут платить по прошлогодним ценам
Юлия Ткач
Сегодня 09:47
торги
В новом тендере на ремонт дороги в Актово победил предприниматель, которого ранее отстранили от этих работ по решению АМКУ
Юлия Ткач
Вчера 18:20
предложение
Бюджетная комиссия хочет законсервировать все недострои Николаева
Юлия Ткач
Вчера 16:40
проверка
В мэрии Николаева нашли подозрительный рюкзак — это оказались учения СБУ
Вчера 14:35
НИКВЕСТИ
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Комиссия по вопросам законности и гласности Николаевского городского совета
Трансляция комиссии
Бюджетная комиссия Николаевского горсовета
Трансляция заседания депутатской комиссии
Заседание комиссии Николаевского городского совета по земельным вопросам
Прямая трансляция
Заседание комиссии Николаевского городского совета по гуманитарным вопросам
Прямая трансляция
Заседание комиссии по вопросам законности и гласности Николаевского горсовета
Трансляция комиссии
Расширенное аппаратное совещание при Николаевском городском голове
Трансляция аппаратного совещания
Заседание комиссии Николаевского областного совета по вопросам бюджета
Трансляция комиссии облсовета
Сессия Баштанского райсовета
Трансляция
Комиссия Николаевского областного совета по гуманитарным вопросам
Прямая трансляция
Заседание комиссии Николаевского городского совета по вопросам бюджета
Трансляция комиссии горсовета
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Наздоженемо Лукашенка та переженемо!
Станислав Мартиросов
Статьи
О футболе и «не футболе»
Существует расхожее мнение, что спорт финансируется по остаточному принципу.
Сергей Кантор, депутат Николаевского городского совета
Древние греки, дорога из рапанов и вино, ради которого убегают из города: история николаевской винодельни «Ольвия Нуво»
На правом берегу Днепровско-Бугского лимана рождается еще одна украинская виноде
Катерина Задорожняя, Экономическая правда
Мэры приходят и «уходят»… А Футбол был, есть и Будет!
Сергей Кантор, депутат Николаевского городского совета
История одной диверсификации
Этот рассказ о ядерном топливе и о выборе. Известное выражение о том, что челове
Оксана Мисюкевич
Комиссия по вопросам законности и гласности Николаевского городского совета
13:26, 13 Октября, 2021
Трансляция
13:26, 13 Октября, 2021
Реклама
важные новости
/ 13 октября, 2021
позиция
Подозреваемый в покушении на Титова заявил, что не знает, как его ДНК оказалось на оружии: «Один раз в жизни был на охоте, и то пили водку»
Юлия Ткач
Сегодня 12:45
коммуналка
В Николаеве утвердили повышение тарифов на отопление, но горожане будут платить по прошлогодним ценам
Юлия Ткач
Сегодня 09:47
торги
В новом тендере на ремонт дороги в Актово победил предприниматель, которого ранее отстранили от этих работ по решению АМКУ
Юлия Ткач
Вчера 18:20
предложение
Бюджетная комиссия хочет законсервировать все недострои Николаева
Юлия Ткач
Вчера 16:40
проверка
В мэрии Николаева нашли подозрительный рюкзак — это оказались учения СБУ
Вчера 14:35
НИКВЕСТИ
HD
Комиссия по вопросам законности и гласности Николаевского городского совета
Бюджетная комиссия Николаевского горсовета
Заседание комиссии Николаевского городского совета по земельным вопросам
Заседание комиссии Николаевского городского совета по гуманитарным вопросам
Заседание комиссии по вопросам законности и гласности Николаевского горсовета
Расширенное аппаратное совещание при Николаевском городском голове
Заседание комиссии Николаевского областного совета по вопросам бюджета
Сессия Баштанского райсовета
Комиссия Николаевского областного совета по гуманитарным вопросам
Заседание комиссии Николаевского городского совета по вопросам бюджета
БЛОГИ
Наздоженемо Лукашенка та переженемо!
Станислав Мартиросов
Статьи
О футболе и «не футболе»
Существует расхожее мнение, что спорт финансируется по остаточному принципу.
Сергей Кантор, депутат Николаевского городского совета
Древние греки, дорога из рапанов и вино, ради которого убегают из города: история николаевской винодельни «Ольвия Нуво»
На правом берегу Днепровско-Бугского лимана рождается еще одна украинская виноде
Катерина Задорожняя, Экономическая правда
Мэры приходят и «уходят»… А Футбол был, есть и Будет!
Сергей Кантор, депутат Николаевского городского совета
История одной диверсификации
Этот рассказ о ядерном топливе и о выборе. Известное выражение о том, что челове
Оксана Мисюкевич