Молдавская делегация в Москве не смогла договориться об условиях продления контракта о поставках газа с российским госконцерном «Газпром». Она отбыла в Кишинев.

Об этом сообщает DW.

Переговоры длились два дня. Поставки газа в Молдову после 1 ноября оказались под угрозой после того, как молдавская сторона не согласилась на российское предложение якобы «справедливой рыночной цены» с предоставлением дополнительной скидки 25 процентов, настаивая «на снижении цены в два раза ниже рыночной».

Условием предоставления скидки российская сторона назвала возврат задолженности за поставленный газ в размере 700 млн долларов, на что молдавская делегация не согласилась.

Молдавскую сторону представляли вице-премьеры Владислав Кульминский и Андрей Спыну, а также председатель правления АО «Молдовагаз» Вадим Чебан, с российской стороны в переговорах участвовали замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, представители «Газпрома» и правительства России.

Ранее в тот же день парламент Молдовы объявил чрезвычайное положения сроком на один месяц из-за газового кризиса. В настоящее время потребности молдавской энергосистемы в газе покрыты лишь на 67%.

Напомним, министр иностранных дел Румынии заявил, что страна должна помочь Молдове, которая не способна платить высокую цену за топливо «Газпрома».