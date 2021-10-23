Со вторника, 26 октября, на Николаевщине установят «красный» уровень эпидемиологической опасности.

Об этом уведомил Министр Кабинета министров Олег Немчинов на своем канале в Telegram.

По его словам, сегодня, 23 октября, состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

— По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 26 октября 2021 «красный» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Ровенской и Николаевской областей. Также применить на территории Ровенской и Николаевской областей ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для «красного» уровня эпидемической опасности, — написал Олег Немчинов.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в ближайшие дни столица попадет в «красную» зону карантина из-за стремительного распространения коронавируса.