Главный врач Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Светлана Федорова считает, что вакцинация уже не остановит ухудшение эпидситуации в регионе.

Об этом она сказала в прямом эфире телеканала «Украина 24».

Светлана Федорова подчеркнула, что на данный момент Николаевщина находится среди лидирующих областей по темпам вакцинации.

— Но я считаю, что это, к сожалению, не остановит эпидемическую ситуацию, которая сложилась. Где бы мы ни делали эти пункты вакцинации, на вокзалах — извините, это профанация. Уже слишком поздно говорить, что это повлияет на то, что сейчас происходит. Вакцинация — это не самое главное звено, из которых должны складываться профилактические меры, — убеждена главврач.

Напомним, ранее Светлана Федорова опровергла слова главы МОЗ Виктора Ляшко о том, что НСЗУ осуществляет «ковидные» выплаты ее учреждению.