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Расширенное аппаратное совещание при Николаевском городском голове
08:43, 25 Октября, 2021
Трансляция
08:43, 25 Октября, 2021
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Вчера 09:00
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В Николаеве откроют центр вакцинации в кинотеатре Multiplex, планируется запустить еще один на ж/д вокзале
23 Октябрь, 14:15
НИКВЕСТИ
HD
NEW
Расширенное аппаратное совещание при Николаевском городском голове
Трансляция
Круглый стол, посвященный вопросам николаевского футбола
Трансляция круглого стола
Комиссия Николаевского городского совета по вопросам ЖКХ
Трансляция депутатской комиссии
Комиссия по вопросам законности и гласности Николаевского городского совета
Трансляция комиссии
Бюджетная комиссия Николаевского горсовета
Трансляция заседания депутатской комиссии
Заседание комиссии Николаевского городского совета по земельным вопросам
Прямая трансляция
Заседание комиссии Николаевского городского совета по гуманитарным вопросам
Прямая трансляция
Заседание комиссии по вопросам законности и гласности Николаевского горсовета
Трансляция комиссии
Расширенное аппаратное совещание при Николаевском городском голове
Трансляция аппаратного совещания
Заседание комиссии Николаевского областного совета по вопросам бюджета
Трансляция комиссии облсовета
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Дві тисячі – менше за півтори. Надзвичайний стан – то звичайний стан. Життя – суцільний Трускавець!
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На сегодняшний день продолжается рассмотрение законопроекта №6000 о государствен
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Украина не перерабатывает 95% отходов. Производителей хотят обязать утилизировать мусор
Украина утопает в мусоре: только за этот год Госэкоинспекция составила почти 8 т
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МФК «Николаев»: мифы и реальность
Все, что связано с футболом, всегда вызывало неподдельный интерес болельщиков, а
Сергей Кантор, депутат Николаевского городского совета
Расширенное аппаратное совещание при Николаевском городском голове
08:43, 25 Октября, 2021
Трансляция
08:43, 25 Октября, 2021
Реклама
важные новости
/ 25 октября, 2021
в процессе
Кабмин решит судьбу николаевского крейсера «Украина», который Ким обещал пришвартовать к Набережной как музей, – «Укроборонпром»
Юлия Бойченко
Вчера 18:40
мнение
В «Укроборонпроме» уверены, что когда николаевская «Зоря» войдет в состав нового холдинга «Морские системы», количество заказов увеличится
Юлия Бойченко
Вчера 14:19
поправка
«Слуга народа» Гетманцев хочет сократить финансирование Николаевской ОГА почти на ₴25 млн
Юлия Бойченко
Вчера 09:00
общество
61% николаевцев поддерживают украинизацию в публичном пространстве, — опрос
23 Октябрь, 18:40
противостояние пандемии
В Николаеве откроют центр вакцинации в кинотеатре Multiplex, планируется запустить еще один на ж/д вокзале
23 Октябрь, 14:15
НИКВЕСТИ
HD
Расширенное аппаратное совещание при Николаевском городском голове
Круглый стол, посвященный вопросам николаевского футбола
Комиссия Николаевского городского совета по вопросам ЖКХ
Комиссия по вопросам законности и гласности Николаевского городского совета
Бюджетная комиссия Николаевского горсовета
Заседание комиссии Николаевского городского совета по земельным вопросам
Заседание комиссии Николаевского городского совета по гуманитарным вопросам
Заседание комиссии по вопросам законности и гласности Николаевского горсовета
Расширенное аппаратное совещание при Николаевском городском голове
Заседание комиссии Николаевского областного совета по вопросам бюджета
БЛОГИ
Дві тисячі – менше за півтори. Надзвичайний стан – то звичайний стан. Життя – суцільний Трускавець!
Станислав Мартиросов
Статьи
Кремлівська валуєвщина в ОРДЛО і порушення прав людини: від злочину до невідворотної кари
Тарас Креминь, LB.ua.
Госбюджет-2022. Какие поправки внесли нардепы от Николаевщины
На сегодняшний день продолжается рассмотрение законопроекта №6000 о государствен
Юлия Бойченко, НикВести
Украина не перерабатывает 95% отходов. Производителей хотят обязать утилизировать мусор
Украина утопает в мусоре: только за этот год Госэкоинспекция составила почти 8 т
Дмитрий Бунецкий, Delo.ua
МФК «Николаев»: мифы и реальность
Все, что связано с футболом, всегда вызывало неподдельный интерес болельщиков, а
Сергей Кантор, депутат Николаевского городского совета