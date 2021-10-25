Заседание комиссии по вопросам законности и гласности Николаевского горсовета

Комиссия по вопросам законности и гласности Николаевского городского совета

Статьи

Кремлівська валуєвщина в ОРДЛО і порушення прав людини: від злочину до невідворотної кари

Тарас Креминь, LB.ua.

Госбюджет-2022. Какие поправки внесли нардепы от Николаевщины

На сегодняшний день продолжается рассмотрение законопроекта №6000 о государствен

Юлия Бойченко, НикВести

Украина не перерабатывает 95% отходов. Производителей хотят обязать утилизировать мусор

Украина утопает в мусоре: только за этот год Госэкоинспекция составила почти 8 т

Дмитрий Бунецкий, Delo.ua

МФК «Николаев»: мифы и реальность

Все, что связано с футболом, всегда вызывало неподдельный интерес болельщиков, а

Сергей Кантор, депутат Николаевского городского совета