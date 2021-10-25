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Заседание комиссии Николаевского городского совета по земельным вопросам
14:13, 25 Октября, 2021
Трансляция
14:13, 25 Октября, 2021
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Сенкевич заявил, что ищет новых людей в мэрию Николаева: От специалистов до своих заместителей
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В Украине за сутки выявили 14 634 новых COVID-случая
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Кабмин решит судьбу николаевского крейсера «Украина», который Ким обещал пришвартовать к Набережной как музей, – «Укроборонпром»
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«Слуга народа» Гетманцев хочет сократить финансирование Николаевской ОГА почти на ₴25 млн
Юлия Бойченко
Вчера 09:00
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Заседание комиссии Николаевского городского совета по земельным вопросам
Трансляция депутатской комиссии
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Расширенное аппаратное совещание при Николаевском городском голове
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Круглый стол, посвященный вопросам николаевского футбола
Трансляция круглого стола
Комиссия Николаевского городского совета по вопросам ЖКХ
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Комиссия по вопросам законности и гласности Николаевского городского совета
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Бюджетная комиссия Николаевского горсовета
Трансляция заседания депутатской комиссии
Заседание комиссии Николаевского городского совета по земельным вопросам
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Заседание комиссии Николаевского городского совета по гуманитарным вопросам
Прямая трансляция
Заседание комиссии по вопросам законности и гласности Николаевского горсовета
Трансляция комиссии
Расширенное аппаратное совещание при Николаевском городском голове
Трансляция аппаратного совещания
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Як колишній народний депутат та екскерівник низки підприємств став виноробом і ч
Катерина Задорожня, «Економічна правда»
Кремлівська валуєвщина в ОРДЛО і порушення прав людини: від злочину до невідворотної кари
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Госбюджет-2022. Какие поправки внесли нардепы от Николаевщины
На сегодняшний день продолжается рассмотрение законопроекта №6000 о государствен
Юлия Бойченко, НикВести
Заседание комиссии Николаевского городского совета по земельным вопросам
14:13, 25 Октября, 2021
Трансляция
14:13, 25 Октября, 2021
Реклама
важные новости
/ 25 октября, 2021
кадры
Сенкевич заявил, что ищет новых людей в мэрию Николаева: От специалистов до своих заместителей
Юлия Ткач
Сегодня 10:38
спад
В Украине за сутки выявили 14 634 новых COVID-случая
Сегодня 08:57
в процессе
Кабмин решит судьбу николаевского крейсера «Украина», который Ким обещал пришвартовать к Набережной как музей, – «Укроборонпром»
Юлия Бойченко
Вчера 18:40
мнение
В «Укроборонпроме» уверены, что когда николаевская «Зоря» войдет в состав нового холдинга «Морские системы», количество заказов увеличится
Юлия Бойченко
Вчера 14:19
поправка
«Слуга народа» Гетманцев хочет сократить финансирование Николаевской ОГА почти на ₴25 млн
Юлия Бойченко
Вчера 09:00
НИКВЕСТИ
HD
Заседание комиссии Николаевского городского совета по земельным вопросам
Расширенное аппаратное совещание при Николаевском городском голове
Круглый стол, посвященный вопросам николаевского футбола
Комиссия Николаевского городского совета по вопросам ЖКХ
Комиссия по вопросам законности и гласности Николаевского городского совета
Бюджетная комиссия Николаевского горсовета
Заседание комиссии Николаевского городского совета по земельным вопросам
Заседание комиссии Николаевского городского совета по гуманитарным вопросам
Заседание комиссии по вопросам законности и гласности Николаевского горсовета
Расширенное аппаратное совещание при Николаевском городском голове
БЛОГИ
Голобородько виявився Скоробагатьком, непохитність українського народу та що Сєнкевичу робити з депутатами?
Станислав Мартиросов
Статьи
От общего к частному или наоборот?
Ах, какие деньки стояли… Улетал из Николаева в субботу утром – ну никак не меньш
Артем Франков
Шато Фалька: як на березі Дніпро-Бузького лиману народжується ще одна українська виноробня
Як колишній народний депутат та екскерівник низки підприємств став виноробом і ч
Катерина Задорожня, «Економічна правда»
Кремлівська валуєвщина в ОРДЛО і порушення прав людини: від злочину до невідворотної кари
Тарас Креминь, LB.ua.
Госбюджет-2022. Какие поправки внесли нардепы от Николаевщины
На сегодняшний день продолжается рассмотрение законопроекта №6000 о государствен
Юлия Бойченко, НикВести