Народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Максим Дырдин внёс поправку в проект Госбюджета-2022 о выделении 25 миллионов гривен на очистку реки Синюха.

Об этом говорится в материале НикВести «Госбюджет-2022. Какие поправки внесли нардепы от Николаевщины».

В частности, Максим Дырдин внес в законопроект о бюджете страны на следующий год поправку №2657, которая предусматривает субвенцию из госбюджета городскому бюджету Первомайска на работы по очистке и восстановлению реки Синюха в размере 25 миллионов гривен.

Стоит отметить, что данная поправка не была поддержана парламентским комитетом по вопросам бюджета, однако будет рассмотрена на пленарном заседании сессии Верховной Рады Украины, ближайшее из которых запланировано на вторник, 2 ноября.

Река Синюха

Напомним, что вопросу очистки реки Синюха на территории Николаевской области не первый год. В частности, в 2013 году тогда ещё мэр Первомайска Людмила Дормашко рассказала о тяжелой ситуации с водоснабжением в городе. Тогда входе комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций участники пришли к мнению, что расчистка реки Синюха позволит решить вопрос с водоснабжением Первомайска.

В октябре 2020 года тогда ещё лидер избирательного списка партии «Слуга народа» в Николаевский областной совет Анна Замазеева вместе с народными депутатами Давидом Арахамией и Максимом Дырдиным были с рабочим визитом в Первомайске, где ознакомились с проблемой реки Синюха. Спустя неделю после данного визита Рабочая группа бюджетного комитета Верховной Рады Украины поддержала предложение о выделении средств на расчистку реки Синюха в Первомайске.