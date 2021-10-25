Согласно законодательству, в генеральном плане Николаева должны ограничить высотность зданий в историческом центре до 13 метров. В мэрии такие условия считают нецелесообразными и хотят получить разрешение на изменение историко-архитектурного плана.

Об этом рассказал главный архитектор Николаева Андрей Цымбал на заседании комиссии Николаевского горсовета по земельным вопросам в понедельник, 25 октября, пишут НикВести.

Он напомнил, что в 2019 году городской совет заключил договор на разработку генерального плана. Он включает несколько разделов — сам генплан, инженерно-технические мероприятия гражданской защиты, стратегическую экологическую оценку и

историко-архитектурный план.

Андрей Цымбал

Согласно последнему, практически весь центр города определен как исторический ареал. Это значит, что в огромной части города высотность зданий должна быть ограничена.

— В свое время Николаев был включен в список исторических городов. Это требует разработки такого историко-архитектурного плана. Он у нас был разработан в 1995 году, но в 2002 и 2012 годах были внесены изменения в законодательство. И тот историко- архитектурный план, который у нас есть, не соответствует этим требованиям. Новый план был разработан в составе нового генерального плана. Приезжали разработчики, мы проводили архитектурный совет по нему. Много замечаний, и они касаются ограничений, которые фактически накладываются весь центр Николаева. В историческом ареале ограничена высотность, в основном 13 метрами. Это уже не этажность, а именно высота. Если кровля скатная, то это конек кровли. В лучшем случае это 3 этажа по всему центру. Мы встречались несколько раз с субподрядчиками, институтом культурного наследия. Но они упираются, стоят на своем, что есть законодательство, — рассказал Андрей Цымбал.

Он добавил, что департамент архитектуры и градостроительства внес свои предложения на рассмотрение областного консультативного историко-архитектурного совета. Тот рекомендовал обратиться в Украинский государственный научно-исследовательский институт проектирования городов с инициативой по поводу внесения изменений в историко-архитектурный опорный план в части увеличения высотности застроек в центре и создания локальных исторических ареалов.

Андрей Цымбал также отметил, что многоэтажные здания, которые уже есть в исторической части города, в плане помечены как «диссонирующие».

— Это грозит тем, что если план будет утвержден в таком виде, градостроительные условия смогут выдавать только с такими ограничениями. Единственное — возможна разработка отдельной научной документации застройщиками поквартально, — добавил главный архитектор.

Кроме исторического ареала в плане есть еще одна большая зона — зона регулирования застройки. Это значит, что там исторические здания не должны экранироваться. Высотность ограничивается фактически пятиэтажной застройкой — 20 метров.

Ранее сообщалось, что обновленный генеральный план Николаева предполагает расширение границ города и включение в его состав «Николаевского международного аэропорта».