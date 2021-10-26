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Заседание комиссии Николаевского городского совета по гуманитарным вопросам
14:10, 26 Октября, 2021
Трансляция
14:10, 26 Октября, 2021
Важные новости на НикВести
снова?
Исполком собирается повысить стоимость питания в детских садах и школах Николаева
Сегодня 15:02
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Невеселый поддерживает идею сократить финансирование Николаевской ОГА из госбюджета, но считает, что эти деньги должны «зайти» в область
Сегодня 14:03
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В Николаеве разоблачили киберпреступников, которые «отмывали» десятки миллионов долларов в Darknet
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Заседание комиссии Николаевского городского совета по гуманитарным вопросам
Трансляция депутатской комиссии
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Заседание комиссии Николаевского городского совета по земельным вопросам
Трансляция депутатской комиссии
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Расширенное аппаратное совещание при Николаевском городском голове
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Круглый стол, посвященный вопросам николаевского футбола
Трансляция круглого стола
Комиссия Николаевского городского совета по вопросам ЖКХ
Трансляция депутатской комиссии
Комиссия по вопросам законности и гласности Николаевского городского совета
Трансляция комиссии
Бюджетная комиссия Николаевского горсовета
Трансляция заседания депутатской комиссии
Заседание комиссии Николаевского городского совета по земельным вопросам
Прямая трансляция
Заседание комиссии Николаевского городского совета по гуманитарным вопросам
Прямая трансляция
Заседание комиссии по вопросам законности и гласности Николаевского горсовета
Трансляция комиссии
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Як колишній народний депутат та екскерівник низки підприємств став виноробом і ч
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Госбюджет-2022. Какие поправки внесли нардепы от Николаевщины
На сегодняшний день продолжается рассмотрение законопроекта №6000 о государствен
Юлия Бойченко, НикВести
Заседание комиссии Николаевского городского совета по гуманитарным вопросам
14:10, 26 Октября, 2021
Трансляция
14:10, 26 Октября, 2021
Реклама
важные новости
/ 26 октября, 2021
снова?
Исполком собирается повысить стоимость питания в детских садах и школах Николаева
Сегодня 15:02
«за»
Невеселый поддерживает идею сократить финансирование Николаевской ОГА из госбюджета, но считает, что эти деньги должны «зайти» в область
Сегодня 14:03
эпидемия
В Украине антирекорд по смертям и больше 19 тысяч случаев COVID-19 за сутки
Сегодня 08:40
срыв покровов
В Николаеве разоблачили киберпреступников, которые «отмывали» десятки миллионов долларов в Darknet
Вчера 19:20
вандализм
В Николаеве просверлили мемориальную доску художнику и повесили рядом кондиционер
Вчера 16:32
НИКВЕСТИ
HD
Заседание комиссии Николаевского городского совета по гуманитарным вопросам
Заседание комиссии Николаевского городского совета по земельным вопросам
Расширенное аппаратное совещание при Николаевском городском голове
Круглый стол, посвященный вопросам николаевского футбола
Комиссия Николаевского городского совета по вопросам ЖКХ
Комиссия по вопросам законности и гласности Николаевского городского совета
Бюджетная комиссия Николаевского горсовета
Заседание комиссии Николаевского городского совета по земельным вопросам
Заседание комиссии Николаевского городского совета по гуманитарным вопросам
Заседание комиссии по вопросам законности и гласности Николаевского горсовета
БЛОГИ
Голобородько виявився Скоробагатьком, непохитність українського народу та що Сєнкевичу робити з депутатами?
Станислав Мартиросов
Статьи
От общего к частному или наоборот?
Ах, какие деньки стояли… Улетал из Николаева в субботу утром – ну никак не меньш
Артем Франков
Шато Фалька: як на березі Дніпро-Бузького лиману народжується ще одна українська виноробня
Як колишній народний депутат та екскерівник низки підприємств став виноробом і ч
Катерина Задорожня, «Економічна правда»
Кремлівська валуєвщина в ОРДЛО і порушення прав людини: від злочину до невідворотної кари
Тарас Креминь, LB.ua.
Госбюджет-2022. Какие поправки внесли нардепы от Николаевщины
На сегодняшний день продолжается рассмотрение законопроекта №6000 о государствен
Юлия Бойченко, НикВести