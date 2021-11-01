Пятый Президент Украины, лидер «Европейской Солидарности» призвал немедленно провести внеочередное заседание парламента и принять решение по обеспечению больниц кислородом и электрогенераторами, поскольку энергетический кризис обостряется. Порошенко считает, что Верховная Рада должна обратиться к гражданам с призывом вакцинироваться от коронавируса.

Об этом сообщается на официальной странице Петра Порошенко в Facebook.

Во время согласительного совета лидер партии «Европейская Солидарность» заявил, что власть страны «мастера спорта по борьбе с коронавирусом» превратили Украину в «Титаник», который несется к катастрофе.

– Слуги ощущают, что их капитан уверенно держит курс на айсберг. Только за прошлую неделю в Украине умерло вдвое больше украинцев, чем затонуло людей на «Титанике». А наш «мастер спорта» по борьбе с короновирусом никак не угомонится и бьет рекорд за рекордом. Рекорды, точнее антирекорды по количеству больных, по количеству погибших, рекорды по очереди в морги и антирекорд вакцинирования. 18 процентов. Второй самый низкий уровень в Европе, – говорит Петр Порошенко.

Он предложил во вторник принять постановление в форме заявления, призвав украинцев вакцинироваться и подчеркнул, что на сегодняшний день Украина снабжена качественными вакцинами.

Лидер «Евросолидарности» также призвал безотлагательно, не дожидаясь пятницы, принять закон 5460 по закупке кислородных станций, который затягивает монобольшинство.

– Чтобы мы не ждали пятницы, где сейчас стоит наш законопроект 5460 о закупке кислородных станций, подписать и рассмотреть его на одном внеочередном заседании, именно во вторник. Тем более что все политические силы это поддерживают, и мы давно должны это сделать. Законопроект 5460 мы предложили вместе с партией «Голос», за что я хотел их поблагодарить, – говорит лидер «Европейской Солидарности».

Также он подчеркнул, что необходимо обеспечить все «ковидные» отделения генераторами для того, чтобы избежать массового мора в связи с возможными веерными отключениями электроэнергии, к которым ведет действующее правительство и президент.

–Власти провалили подготовку к отопительному сезону, и очень хорошо, что Зеленский едет на саммит в Глазго по изменению климата. Но в этом сезоне нас спасет только глобальное потепление, иначе зима выставит ледяной счет профессиональной недееспособности власти, – резюмировал он.

Ранее сообщалось, что Петр Порошенко традиционно примет участие в ежегодной международной конференции безопасности в Галифаксе в Канаде, которая состоится 19-21 ноября.