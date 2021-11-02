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Комиссия Николаевского городского совета по вопросам ЖКХ
14:23, 02 Ноября, 2021
Трансляция
14:23, 02 Ноября, 2021
Важные новости на НикВести
"прояснили"
«Ровную сделать очень тяжело», — коммунальная дорожная служба Николаева объяснила, почему латки асфальта у них выходят кривыми
Сегодня 15:40
угроза
В Николаевской ОГА рассказали, при каком условии в области объявят локдаун
Юлия Ткач
Сегодня 14:00
Проблема
«Дюкер является объектом незавершенного строительства», – в ДЖКХ не знают, когда жители Варваровки смогут подключить воду
Алена Коханчук
Сегодня 11:15
статистика
В Украине за сутки почти 20 тысяч COVID-случаев и 700 смертей
Сегодня 08:31
идея
В Николаеве около 100 домов могут перевести с централизованного на автономное отопление
Вчера 18:30
НИКВЕСТИ
HD
NEW
Комиссия Николаевского городского совета по вопросам ЖКХ
Трансляция депутатской комиссии
Заседание рабочей группы по индивидуальному отоплению
Трансляция заседания
Политическое ток-шоу «Битва за місто»
Трансляция
Заседание комиссии Николаевского городского совета по гуманитарным вопросам
Трансляция депутатской комиссии
Заседание комиссии Николаевского городского совета по земельным вопросам
Трансляция депутатской комиссии
Расширенное аппаратное совещание при Николаевском городском голове
Трансляция
Круглый стол, посвященный вопросам николаевского футбола
Трансляция круглого стола
Комиссия Николаевского городского совета по вопросам ЖКХ
Трансляция депутатской комиссии
Комиссия по вопросам законности и гласности Николаевского городского совета
Трансляция комиссии
Бюджетная комиссия Николаевского горсовета
Трансляция заседания депутатской комиссии
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Країна мрій
Станислав Мартиросов
Ситуація зі свободою слова в Миколаєві: депутати проти журналістів
Катерина Середа
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Скіфські скарби в Україні: беззахисні перед "чорними" археологами
Ольга Журавлева, DW
Синергия инвестиционных возможностей для Николаева
На протяжении уже нескольких месяцев в николаевском обществе не утихают споры от
Валерия Кажурина
Запуск «Северного потока-2». Что делает Украина и почему теперь все зависит от ЕС
Заработает «Северный поток-2» или нет — так вопрос уже не стоит. Но когда и при
Юрий Дощатов, РБК-Украина
От общего к частному или наоборот?
Ах, какие деньки стояли… Улетал из Николаева в субботу утром – ну никак не меньш
Артем Франков
Комиссия Николаевского городского совета по вопросам ЖКХ
14:23, 02 Ноября, 2021
Трансляция
14:23, 02 Ноября, 2021
Реклама
важные новости
/ 02 ноября, 2021
"прояснили"
«Ровную сделать очень тяжело», — коммунальная дорожная служба Николаева объяснила, почему латки асфальта у них выходят кривыми
Сегодня 15:40
угроза
В Николаевской ОГА рассказали, при каком условии в области объявят локдаун
Юлия Ткач
Сегодня 14:00
Проблема
«Дюкер является объектом незавершенного строительства», – в ДЖКХ не знают, когда жители Варваровки смогут подключить воду
Алена Коханчук
Сегодня 11:15
статистика
В Украине за сутки почти 20 тысяч COVID-случаев и 700 смертей
Сегодня 08:31
идея
В Николаеве около 100 домов могут перевести с централизованного на автономное отопление
Вчера 18:30
НИКВЕСТИ
HD
Комиссия Николаевского городского совета по вопросам ЖКХ
Заседание рабочей группы по индивидуальному отоплению
Политическое ток-шоу «Битва за місто»
Заседание комиссии Николаевского городского совета по гуманитарным вопросам
Заседание комиссии Николаевского городского совета по земельным вопросам
Расширенное аппаратное совещание при Николаевском городском голове
Круглый стол, посвященный вопросам николаевского футбола
Комиссия Николаевского городского совета по вопросам ЖКХ
Комиссия по вопросам законности и гласности Николаевского городского совета
Бюджетная комиссия Николаевского горсовета
БЛОГИ
Країна мрій
Станислав Мартиросов
Ситуація зі свободою слова в Миколаєві: депутати проти журналістів
Катерина Середа
Статьи
Скіфські скарби в Україні: беззахисні перед "чорними" археологами
Ольга Журавлева, DW
Синергия инвестиционных возможностей для Николаева
На протяжении уже нескольких месяцев в николаевском обществе не утихают споры от
Валерия Кажурина
Запуск «Северного потока-2». Что делает Украина и почему теперь все зависит от ЕС
Заработает «Северный поток-2» или нет — так вопрос уже не стоит. Но когда и при
Юрий Дощатов, РБК-Украина
От общего к частному или наоборот?
Ах, какие деньки стояли… Улетал из Николаева в субботу утром – ну никак не меньш
Артем Франков