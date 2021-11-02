Депутат Николаевского облсовета от партии «Европейская солидарность» Виктория Москаленко призвала созвать внеочередную сессию для выделения финансовой помощи больница области в борьбе с COVID-19.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Виктория Москаленко убеждена, что в бюджете Николаевской области есть средства, которые можно выделить на помощь больницам.

— Просто так, без политики, соберите сессию, найдите средства (а они есть), выделите средства на районные больницы на закупку генераторов, на доплаты врачам и на безвозмездные лекарства против COVID – 19. Сделайте это! — призвала Виктория Москаленко руководство Николаевской области.

Она напомнила, что во время ее каденции в качестве главы областного совета на борьбу с COVID-19 было выделено больше 40 миллионов гривен из местного бюджета. Из них: 10 миллионов гривен — на доплаты врачам; по 200 тысяч каждой районной больнице, имеющей инфекционное отделение; 2 миллиона гривен на бесплатные лекарства и другое.

Напомним, главврач Николаевского областного центра лечения инфекционных болезней Светлана Федорова заявила, что глава облгосадминистрации Виталий Ким «прячется» и не решает проблемы больниц в разгар эпидемии коронавируса.

В свою очередь, Виталий Ким считает, что обвинения Светланы Федоровой в сторону руководства области связаны с ее политическими амбициями.