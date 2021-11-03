Тарас Креминь

Языковой омбудсмен Тарас Креминь хочет переименовать ряд населенных пунктов в Николаевской области и уже направил соответствующие обращения руководителям местных советов.

Об этом говорится на сайте Уполномоченного по защите государственного языка.

Тарас Креминь обратился к руководителям ряда органов местного самоуправления о необходимости привести названия населенных пунктов в соответствие с правописанием, стандартами государственного языка и требованиями статьи 41 языкового закона.

Уполномоченный отметил, что в соответствии с законом, географические названия, а также названия скверов, бульваров, улиц, переулков, проспектов, площадей, набережных, мостов и других объектов топонимики должны быть на государственном языке.

Среди населенных пунктов в Николаевской области, которые по мнению омбудсмена подлежат переименованию, оказались города Южноукраинск и Первомайск, поселки Арбузинка и Луч.

— Ко мне поступают многочисленные обращения и сообщения от граждан, которые жалуются на то, что названия ряда населенных пунктов носят русскоязычный характер и не соответствуют правилам и нормам украинского правописания. Это такие населенные пункты, как Арбузинка, Северодонецк, Южноукраинск, Южное, Спокойствие, Надеждовка, Переводчиково, Луч, Первомайское, Первомайск и многие другие, — отметил Тарас Креминь.

По его словам, многие из них имели прекрасные исторические названия, как Северский Донец (Сіверський Донець), Гарбузинка или Богополь (Богопіль), но были несправедливо переименованы во времена коммунистической власти.

Тарас Креминь также напомнил, что Конституционный Суд Украины в своем решении от 14.07.2021 № 1-р/2021 отметил, что украинский язык является неотделимым атрибутом Украинского государства наряду с Государственным Флагом Украины, Государственным Гербом Украины и Государственным Гимном Украины и что «применение украинского языка должно соответствовать стандартам государственного языка. Нарушение стандартов и порядка применения украинского языка недопустимо».

— В связи с этим должны быть приняты все необходимые меры по приведению географических названий в соответствие с правописанием, стандартами государственного языка и требованиями статьи 41 Закона. Это будет способствовать обеспечению функционирования государственного языка как инструмента объединения украинского общества, средства укрепления государственного единства и территориальной целостности Украины, независимой государственности и национальной безопасности, — резюмировал он.

Напомним, что в 2014 году нардепы от фракции «Свобода» предлагали Верховной Раде переименовать города Южный Одесской области и Южноукраинск Николаевской области в Південний и Південноукраїнськ.

За 5 лет до этого, в 2009 году «Блок Юлии Тимошенко» хотел переименовать Первомайск в Богополь, а Юноукраинск в Константиновск.