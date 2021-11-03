На баланс Николаевской региональной государственной лаборатории Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей бесплатно направят специализированную передвижную лабораторию.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель председателя Николаевской облгосадминистрации Георгий Решетилов.
Он подчеркнул, что оборудование для автоматизированного мониторинга качества атмосферного воздуха регион получит без расходов бюджета. Его перенаправят с баланса Херсонской региональной государственной лаборатории имени профессора Л.С. Ценковского.
— Безвозмездно передается государственное имущество. Речь идет о специализированном фургоне — передвижной лаборатории, — написал Георгий Решетилов.
Замглавы ОГА отметил, что мобильная станция экологического мониторинга позволит получать актуальную информацию о состоянии окружающей среды, реагировать и разрабатывать меры, направленные на улучшение ситуации. Также в случае ЧС мобильная станция позволит быстро оценить уровень опасности, спрогнозировать последствия и разработать дальнейший план действий.
Напомним, Украина получила научно-исследовательское судно в подарок от Бельгии.
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На баланс Николаевской региональной государственной лаборатории Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей бесплатно направят специализированную передвижную лабораторию.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель председателя Николаевской облгосадминистрации Георгий Решетилов.
Он подчеркнул, что оборудование для автоматизированного мониторинга качества атмосферного воздуха регион получит без расходов бюджета. Его перенаправят с баланса Херсонской региональной государственной лаборатории имени профессора Л.С. Ценковского.
— Безвозмездно передается государственное имущество. Речь идет о специализированном фургоне — передвижной лаборатории, — написал Георгий Решетилов.
Замглавы ОГА отметил, что мобильная станция экологического мониторинга позволит получать актуальную информацию о состоянии окружающей среды, реагировать и разрабатывать меры, направленные на улучшение ситуации. Также в случае ЧС мобильная станция позволит быстро оценить уровень опасности, спрогнозировать последствия и разработать дальнейший план действий.
Напомним, Украина получила научно-исследовательское судно в подарок от Бельгии.