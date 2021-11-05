Глава администрации Ингульского района и депутат горсовета Анна Ременникова заявила, что решить проблему стихийных свалок в городе можно, если показательно не вывозить мусор.

Об этом она упомянула в комментарии «Шиповнику».

Анна Ременникова считает, что деньги, выделенные на борьбу с этим явлением, можно было бы пустить на ремонт дорог в Николаеве.

— Большая проблема у нас, конечно, с мусором во всем районе. К сожалению, не всегда Ингульская администрация, как и любая другая, может повлиять на это. Мы все свинячим, а потом возмущаемся: «Почему это не выполнено?» (вывоз мусора, — прим.). Я категорически против того, чтобы мы тратили такие колоссальные деньги. Вместо того, чтобы дороги улучшать, вывозим свалки, — озвучила мнение депутат.

Она подала мэру Александру Сенкевичу идею прекратить вывоз мусора, чтобы людям «было, с чем сравнивать».

— Мне хочется предложить Александру Сенкевичу сделать пару месяцев «карательную порку». Санитарный отдел выходит регулярно на проверки, у большинства людей нет договора на вывоз мусора. А как город может развиваться и оплачивать за всех? Это нереально. Невозможно найти такое количество средств. Вот просто взять и не вывозить свалки, чтобы люди увидели, насколько мы засранцы. Чтобы было, с чем сравнивать, — предложила Анна Ременникова.

Депутат напомнила, что в текущем году в Ингульском районе ликвидировали 5 несанкционированных свалок.

— Пока были вопросы с Антимонопольным комитетом, полгода мы не могли провести торги на вывоз мусора. Конечно, мы с этим боремся. В этом году у нас 5 мест, где мы смогли побороть несанкционированные свалки, — добавила Анна Ременникова.

Ранее сообщалось, что в центре Николаева, на пересечении улиц 3-я Слободская и Большая Морская образовалась мусорная свалка рядом со стационарными мусорными баками.